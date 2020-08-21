　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

吳東興熱愛攝影「曾為拍夕陽延後晚餐」　新光三越回應人事變動

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲吳東興 。（圖／新光三越提供）

▲新光三越董事長吳東興生前熱愛攝影，更是「女王頭」等多個野柳地景的命名者 。（圖／新光三越提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

新光三越今（21日）發佈董事長吳東興辭世消息震驚各界，享壽81歲的他生前熱愛攝影，今年最後一次現身公開場合也是為了「新光三越攝影展」，據新光三越表示，目前公司業務皆由專業經理人負責，公司正常營運。

吳東興自1974年出任新光育樂百貨總經理，而後接下新光三越百貨與新光三越文教基金會董事長，對攝影的熱愛更是廣為人知，吳東興2007年創立新光三越國際攝影展系列活動，為國內規模最大的攝影展，他個人也曾經憑藉1961年的作品「森林旋舞曲」獲得台北攝影沙龍年度最佳作品。

▲▼吳東興攝影作品。（圖／新光三越提供）

▲新光三越今年2月的國際攝影聯展，還能看到《意境 – 吳東興攝影個展》。（圖／新光三越提供）

即便任職董事長後工作繁忙， 吳東興仍是習慣隨身攜帶相機捕捉生活中的美景，就連「女王頭」等多個野柳地景也是由他命名。 吳東興甚至經常為了拍攝夕陽美景而延後晚飯時間，看在三個兒子吳昕達、吳昕陽、吳昕昌眼中，父親吳東興對於生活總是充滿熱情，今年「新光三越攝影展」還舉辦了吳東興的攝影個展，竟成最後畫面。

▲吳東興 。（圖／新光三越提供）

▲2016年吳東興（左）與國際攝影大師卡斯坦彼得合影。（圖／新光三越提供）

新光三越今（20日）在對外聲明中寫下：「我們敬愛的董事長吳東興先生，於8/20安詳辭世。他對於事業專注，五十年如一日的勤謹不懈，對於生活充滿熱情，支持文化藝術也創作不墜。無論處於順境或逆境，都能從容以對、安穩前行，如同基石般的安定新光三越。」據了解，新光三越公司業務皆由專業經理人負責，以維持公司正常營運。

吳東興 獲獎紀錄：

1961年作品「森林旋舞曲」
【榮獲】台北攝影沙龍年度最佳作品／台灣大學第一屆國際學生沙龍銀牌獎／美國洛杉磯及巴西聖保羅國際沙龍入選／中國攝影學會第一屆國際沙龍入選

1961年作品「春霧」
【榮獲】台北沙龍3月份特選作品／榮獲第二屆青年攝影學會作品第一名／榮獲西班牙第三十八屆國際沙龍 最佳風景獎

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／新冠肺炎確診再增1例！陳時中明開記者會說明
快訊／午後雷雨開炸！11縣市大雨特報　防雷擊強陣風
「逢9必衰」分2種！命理師列3生日禁忌　「這段年齡層」勿慶生
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「口罩國家隊」多色盒裝補貨到　生活市集開賣兒童口罩逾40款

吳東興熱愛攝影「曾為拍夕陽延後晚餐」　新光三越回應人事變動

比美澳牛便宜！家樂福開賣巴拉圭牛肉　首波引進700公斤菲力莎朗

快訊／新光三越董事長吳東興辭世　享壽81歲

【廣編】聲寶家電唯一國產品牌　榮獲「2020信譽品牌」三金獎肯定

堅持有機農法栽種！　一窺返鄉青農隱身蘆竹的山菠菜田

七夕到甜空姐 體驗蛋糕烘焙DIY

王令麟加碼助青農　台東縣長饒慶鈴上購物台1小時狂賣8千包池上米

螞蟻控衝了！好市多「蜂蜜鮮奶霜淇淋」回來了　濃郁奶香、蜂蜜甜太欠吃

高齡失智長者當店員！彰化首家小7「幾點了咖啡館」開幕

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

Lulu尾牙遇色老闆：撩裙要加錢XD　單身ing⋯魏如萱提「阿達.盧廣仲」補刀

林志穎內雙Cos《甄嬛傳》皇帝好像！　霍建華打來…和歐弟上演父子情ＸＤ

台南賓士姐「油錢甩地」一臉藐視　網友氣炸要肉搜...員工還原現場！

不用教師證！馬祖急徵國中老師　「月薪5萬」在地人推優點：存錢快

「口罩國家隊」多色盒裝補貨到　生活市集開賣兒童口罩逾40款

吳東興熱愛攝影「曾為拍夕陽延後晚餐」　新光三越回應人事變動

比美澳牛便宜！家樂福開賣巴拉圭牛肉　首波引進700公斤菲力莎朗

快訊／新光三越董事長吳東興辭世　享壽81歲

【廣編】聲寶家電唯一國產品牌　榮獲「2020信譽品牌」三金獎肯定

堅持有機農法栽種！　一窺返鄉青農隱身蘆竹的山菠菜田

七夕到甜空姐 體驗蛋糕烘焙DIY

王令麟加碼助青農　台東縣長饒慶鈴上購物台1小時狂賣8千包池上米

螞蟻控衝了！好市多「蜂蜜鮮奶霜淇淋」回來了　濃郁奶香、蜂蜜甜太欠吃

高齡失智長者當店員！彰化首家小7「幾點了咖啡館」開幕

詹皇「打球沒壓力」僅拿10分湖人狂勝23分　直呼有AD很奢侈

蘋果發布 watchOS 7 測試版2！　這兩款型號不相容

人妻偷情出人命！6歲獨女「身上沒有一塊好肉」慘死…老公心碎絕食一直哭

預防孤獨死、急難救助　聲控晶片即刻救援...喊「救命」就能求援

存錢計畫狂失敗！專家勸：先躲開「2大開銷陷阱」　第一桶金不是夢

車屋新增「機動小拖車」方便挪位　小改款配備升級價格不變

情人節就要來了！美食部落客教你用iPhone拍大餐打卡炫耀一波

李沃牆／一家華為跛腳　台股千家全倒

假如明天上戰場！　解放軍舉辦寫「生死告別信」活動

「南韓蕭亞軒」女團爆霸凌真相公開！ANS宣布解散　成員痛訴被當垃圾：要我們待在家得憂鬱症

消費熱門新聞

全家加碼振興！200變600元購物金

快訊／新光三越董事長吳東興辭世

美式賣場人氣洗髮精架上瞬間失蹤

Amelie’s Bagel製程大公開

麵包夯了40年！不可能沒吃過　　

螞蟻控衝吃！好市多蜂蜜鮮奶霜淇淋回來了

《雖然是精神病》網稱2020最佳韓劇

哆啦A夢迷衝了！18款療癒周邊集點送

電車騎士吃一錠　12小時不斷電

鐵粉全崩潰！小7經典紅茶拿鐵要停賣了

史上最美高粱酒限量開賣「優雅瓶身＋水鑽」顏值爆表

家樂福中元季到薄荷洗髮精被掃空

比美牛便宜！超市開賣巴拉圭牛肉

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

更多熱門

相關新聞

快訊／新光三越董事長吳東興辭世

快訊／新光三越董事長吳東興辭世

新光三越在今（21日）稍早發佈重大訊息，證實董事長吳東興在昨日安詳離世，享壽81歲。吳東興是新光集團主要創辦人吳火獅之兄吳金龍的長子，在1974年擔任總經理， 投入新光長達50年，去年才砸2.5億元大買新光金，如今傳出辭世消息令外界震驚。

攝影師拍下詭譎的無人社區

攝影師拍下詭譎的無人社區

北市圖攝影教學講座8/20開放報名

北市圖攝影教學講座8/20開放報名

落跑董座黃文烈遭搜索　涉不實虛報大陸廠營收

落跑董座黃文烈遭搜索　涉不實虛報大陸廠營收

三菱汽車董事長益子修宣布退位

三菱汽車董事長益子修宣布退位

關鍵字：

吳東興新光三越董事長攝影攝影展

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

員工猝死！賣場竟以「傘遮屍體」繼續營業

Angelababy中空馬甲一轉身「背後全透膚」被看光！

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

「基隆、桃園、中壢」市容誰最醜？網秒選它

男童滑倒不治　清潔工拖地沒擦乾被判刑

恬娃「開9穴」一晚嗨3次！見面4次「2次直接開房激戰」

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

天龍國最貴巷弄出爐　上半年單一巷僅賣4戶房、總值6.7億元

搭捷運遇到「萌系大腳交」坐隔壁

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

挑戰今年最強　「巴威颱風」最快週日生成

男考上清華大學...全村開心掛紅布條狂慶！　真相爆發後爸傻眼

阿原創辦人豪宅曝「冷氣24hrs不關」！網朝聖

張立東認了心動「想跟阿樂交往」

王金平勸國民黨布局2022　高雄需奇招

更多

最夯影音

更多
梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩
37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面