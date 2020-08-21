吳東興熱愛攝影「曾為拍夕陽延後晚餐」　新光三越回應人事變動

▲新光三越董事長吳東興生前熱愛攝影，更是「女王頭」等多個野柳地景的命名者 。（圖／新光三越提供）



記者鮑璿安 ／台北報導

新光三越今（21日）發佈董事長吳東興辭世消息震驚各界，享壽81歲的他生前熱愛攝影，今年最後一次現身公開場合也是為了「新光三越攝影展」，據新光三越表示，目前公司業務皆由專業經理人負責，公司正常營運。

吳東興自1974年出任新光育樂百貨總經理，而後接下新光三越百貨與新光三越文教基金會董事長，對攝影的熱愛更是廣為人知，吳東興2007年創立新光三越國際攝影展系列活動，為國內規模最大的攝影展，他個人也曾經憑藉1961年的作品「森林旋舞曲」獲得台北攝影沙龍年度最佳作品。

▲新光三越今年2月的國際攝影聯展，還能看到《意境 – 吳東興攝影個展》。（圖／新光三越提供）

即便任職董事長後工作繁忙， 吳東興仍是習慣隨身攜帶相機捕捉生活中的美景，就連「女王頭」等多個野柳地景也是由他命名。 吳東興甚至經常為了拍攝夕陽美景而延後晚飯時間，看在三個兒子吳昕達、吳昕陽、吳昕昌眼中，父親吳東興對於生活總是充滿熱情，今年「新光三越攝影展」還舉辦了吳東興的攝影個展，竟成最後畫面。

▲2016年吳東興（左）與國際攝影大師卡斯坦彼得合影。（圖／新光三越提供）

新光三越今（20日）在對外聲明中寫下：「我們敬愛的董事長吳東興先生，於8/20安詳辭世。他對於事業專注，五十年如一日的勤謹不懈，對於生活充滿熱情，支持文化藝術也創作不墜。無論處於順境或逆境，都能從容以對、安穩前行，如同基石般的安定新光三越。」據了解，新光三越公司業務皆由專業經理人負責，以維持公司正常營運。

吳東興 獲獎紀錄：

1961年作品「森林旋舞曲」

【榮獲】台北攝影沙龍年度最佳作品／台灣大學第一屆國際學生沙龍銀牌獎／美國洛杉磯及巴西聖保羅國際沙龍入選／中國攝影學會第一屆國際沙龍入選

1961年作品「春霧」

【榮獲】台北沙龍3月份特選作品／榮獲第二屆青年攝影學會作品第一名／榮獲西班牙第三十八屆國際沙龍 最佳風景獎