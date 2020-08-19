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攝影師Dana Yurcisin拍下詭譎的無人社區　探討熟悉生活裡的孤寂

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畢業於美國羅文大學（Rowan University）的 攝影師Dana Yurcisin 不只擅長靜態畫面，另涉獵廣播、電視、電影等範疇，同時職業上也保持斜槓身分，跨足了寫作、導演、電影拍攝、音樂製作等多重藝術領域，而這種天線全開的媒體型態嘗試，源於他對虛構或非虛構故事的熱情。



自年少時代以降，Yurcisin便持續拍攝與剪輯視頻，近期他在美國新紐澤西州伊頓敦市（Eatontown）數位行銷公司PCG，投入許多品牌視頻的製作，且大量參與企業品牌重塑、影像與旅行紀錄拍攝、擬定廣告宣傳概念以及產品攝影等。在此之前，他則隸屬緬因州波特蘭市一家新創公司，團隊非常小，他負責產製每日的諷刺性新聞，且一肩擔起執導、拍攝、採訪、編輯、表演和寫作職務，同時還囊括動態圖象、作曲與設計商品等工作。



但跨領域經驗卻非囫圇吞棗，看似多工繁雜的工作毫無斲損Yurcisin成為出色的藝術攝影師，他不僅擅長用影像說故事，還把平淡無奇之景，萃取出超現實韻味。2011年Yurcisin自學校畢業後，輾轉在學術機構與民間企業投入製作工作，2018年底他開始涉足靜態攝影，利用富士固定鏡頭快速拍攝，接著再運用Lightroom與Photoshop兩種軟體後製，在縝密地編輯與調整過程中，他時常擷取電影、圖文小說的元素為靈感，從而將攝影圖像轉進微妙且略顯詭譎的風格。

 

（完整文章請看城市美學新態度

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