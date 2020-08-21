人體血漿抗新冠！南韓業者研發治療劑　獲准投入「人體臨床實驗」

▲南韓業者研發抗疫藥劑，人體實驗獲准，圖為臨時診療所內的醫務人員。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社首爾20日綜合外電報導

韓國食品醫藥品安全處今天表示，已批准製藥公司綠十字（Green Cross）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）血漿治療劑GC5131進行第二階段人體臨床試驗。

路透社報導，綠十字表示，臨床試驗會針對60名有肺炎等基礎疾患的重症患者，測試藥劑的安全性及效果。

綠十字獲准跳過第一階段試驗，直接進行第二階段試驗，也是韓國第一個進入第二階段試驗的COVID-19血漿治劑。

根據韓聯社報導，食藥處說明，GC5131使用的原料為來自人體的血漿，與利用中和抗體治療的原理相同，評估後准許該藥劑不必進行第一階段臨床試驗。

GC5131是含有「高免疫球蛋白」（Hyper-immune Globulin）的醫藥品，高免疫球蛋白是透過大量蒐集已痊癒患者的血漿，經過多道程序濃縮出可減弱病毒活性的中和抗體。

綠十字表示，他們已完成用於臨床試驗的藥劑，近期就會開始進行投藥，預計在三星首爾醫院、首爾峨山醫院、中央大學醫院、高麗大學安山醫院、忠南大學醫院、延世大學塞布蘭斯醫院等6間醫院進行。

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