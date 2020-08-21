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群聚感染大暴走！南韓單日新增破324例「全面失控」　教會：已做好殉教準備

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▲▼針對近日大規模確診，「韓國教會總聯盟」聚集相關人員討論對策。（圖／達志影像）

▲針對近日大規模確診，「韓國教會總聯盟」聚集相關人員討論對策。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散一發不可收拾！全國各地出現多起教會、公共場所、醫療院所等群聚感染案，演員金元海、知名網漫《看臉時代》作者朴泰俊皆宣告確診。根據南韓防疫當局統計，今（21）日上午10時共通報324名新增病例，創下3月初大邱、慶尚北道「新天地教會」大規模確診後的歷史新高，其中只有9例為境外移入，高達315例為境內感染。

從14日開始算起，南韓8天內新增確診患者已累計超過1900例，持續往2000例規模逼近。被指控為此次病毒擴散罪魁禍首、位於首爾市城北區的「愛第一教會」（사랑제일교회），由於信徒多來自全國各地，加上15日光復節有大批基督教徒、保守派團體從各地包車至首爾參加集會，因此除濟州島外，第二波流行潮已從首都圈地區擴及至世宗、大田、忠清南北道、江原道、釜山、蔚山、大邱、慶尚南北道等全國16個市與道。

南韓國務總理丁世均（정세균）21日叮囑，「愛第一教會」信徒與曾於15日參加光化門示威集會者，務必前往鄰近醫療院所接受篩檢。

▲▼首爾地鐵2號線，傳出站長與清潔人員確診。（資料照／達志影像／美聯社）

▲首爾地鐵2號線，傳出站長與清潔人員確診。（資料照／達志影像／美聯社）

根據《韓聯社》，愛第一教會截至20日中午12時，已累積676名信徒遭到感染；曾參與15日光化門示威集會的感染者，也累計至60人；靠近教會、同樣位於首爾城北區普門洞1街的體育補教學院「體大入試FA城北學區」則維持共19名學生感染；京畿道龍仁市「我們第一教會」累計165例；京畿道坡州市星巴克咖啡廳野塘店累計58例；京畿道安養市小吃店累計13人群體感染。

另外，光州市某娛樂場所傳出21人群眾感染；釜山市蓮堤區某家庭累計12人感染；漁船「榮振（영진，暫譯）607號」相關感染案例累計30人。

而首爾地鐵2號線首爾大入口站，則傳出站長與清潔人員確診，由於該站流動人口高，目前已緊急關閉站務室；全羅北道全州地方法院的部長法官21日上午7時30分宣告確診，已停止法院內所有審判。

針對連日來爆發大規模確診，首爾市府昨（20）日依據《傳染病預防管理法》第49條發佈命令，從21日0時起禁止所有規模超過10人以上的集會；南韓國防部也取消從9月1日起的今年度預備役軍人召集訓練，成為引進預備役制度52年以後首次停止召集訓練。

▲▼首爾城北區「愛第一教會」牧師全光焄。（圖／達志影像）

▲首爾城北區「愛第一教會」牧師全光焄。（圖／達志影像）

「愛第一教會」的主導牧師全光焄（전광훈）號召群眾參與首爾光化門集會，之後也宣告確診，病情於確診隔日急轉直下。他透過教會Youtube頻道發表聲明，認為此次教會大規模群聚感染，是因為反對派人士惡意散播病毒、掀起恐怖攻擊，再讓政府栽贓、轉嫁防疫不力之責任。

全光焄表示，「教會從年初便遵守防疫守則，洗手、參加集會前量體溫、戴口罩等，我想不透為何會出現這種事。然而在大規模感染爆發前，我從5名人員得知，居然有病毒恐怖分子潛藏在教會。那時我感到不可思議，心想共產主義者、主體思想派再怎麼狠毒，也不可能做出這種事（指在教會散播病毒）。」

根據《朝鮮日報》、《KBS News》，南韓疾病管理本部與首爾市防疫當局20日晚間便至「愛第一教會」，要求對方交出具體信徒名單、協助疫調，然而直至21日清晨5時，教會仍將疫調官員阻擋在大門外，使得其無功而返。

▼愛第一教會召開記者會澄清，「我們不是散播病毒的恐攻集團」。

「愛第一教會」辯護律師姜沇材（강윤재）於21日上午在教會門口前召開記者會、朗讀聲明書，維持先前一貫立場，並強烈指控政府，表示信徒與相關人員將做好「殉教」的準備，死守教會。

據悉，截至21日0時為止（當地時間），南韓防疫當局21日上午10時共通報324例新增確診者，其中9例為海外感染，315例為境內感染。目前南韓共累計16670例確診、309例死亡。

►南韓醫師今集體罷工！新冠單日確診「破300例」...篩檢院所可能被迫關閉

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