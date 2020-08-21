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史上最佛燒臘店「65元吃到飽」地點曝光了！　當地人吃一次變常客：在北部

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▲▼三重65元吃到飽。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲炒麵、炸物都吃到飽。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者黃可昀／綜合報導

北部竟然也有65元吃到飽，而且如此佛心的店家目前還沒有太多外地人知道！一名男子昨天到燒臘店用餐，油雞飯、豬腳飯、白鯧魚飯、滷排骨飯全部只要65元，和台北動輒破百的便當相比，價格已經低了一截，想不到這還不是最驚人的，內用還有超多現炸熱食「全部免費吃到飽」。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，這間店最便宜的餐點65元，而且還不是基本的菜飯便當，豬腳、排骨甚至是魚都有，而且內用客人還可以享受紅茶、薯條、炒麵、熱湯、鴨脖子、炸馬鈴薯球以及糖果吃到飽，每一項都是裝滿整個大鐵盤，客人吃完老闆就會馬上補，鐵盤永遠呈現滿滿狀態，還有一大鍋山粉圓任客人吃，可見老闆給料完全沒在手軟，只怕大家吃不飽。

請繼續往下閱讀...

▲▼三重65元吃到飽。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲65元就能吃到便當+自助吧。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

其他像是蜜汁叉燒飯、三寶飯、脆皮燒鴨飯等等便當也是百元有找，比一般燒臘店的價格便宜許多，讓人最驚訝的是，以往這種佛心店家都是位在中南部，這次竟然出現在「新北市」，網友看了全跪求地點，在地人也大方地曝光資訊。

網友紛紛回應，「目前聽過最扯的，也太便宜」、「我要用新台幣教訓老闆」、「認真不會倒閉嗎」、「三重文化北路」、「三重三重三重」、「會不會變多人，我絕對不會說是在三重的」、「上次吃一次，之後就變成常客了。」

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