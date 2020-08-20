店員端來「暴風雪等級牛肉片」她嗑鍋呆了：誰敢吃！同業搖頭：太誇張

▲滿滿的雪花油脂，原PO看傻眼！（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

為了管控成本，不少平價吃到飽店家所供給的肉片比較廉價！一名女網友傻眼直呼，上桌的牛肉片，根本是「暴風雪等級的雪花牛」，光是脂肪就站了9成，「誰敢吃啦～」照片貼出後，底下網友瞪大眼笑稱，「這應該是要拿去烤肉，涮網子用的吧！」甚至有同業看不下去，直言「有點誇張！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，日前爽嗑吃到飽火鍋，叫了一盤牛肉片，怎料店原端上桌後，眼前的肉片模樣令她錯愕，「又不想浪費食物，就這樣跟牛肉對峙很久～」

請繼續往下閱讀...

超衝擊的畫面可見，捲狀的雪花牛肉片，幾乎整片都是雪白脂肪，粉色肉質只占1成，且分布在外圍，根本是「油花吃到飽！」原PO只能無奈哀號，「誰敢吃啦～」

照片曝光後，引發大批網友朝聖笑虧，「這切的出來也厲害，送餐的敢出來也厲害了」、「哇～這是傳說中的牛油培根肉？小牛肥？」「這是暴風雪等級的雪花牛」、「這種都端的出來也是恥度蠻高的」、「生酮飲食的看到眼睛會發亮」、「這是用機器切的，沒把邊角料丟掉」、「牛油吃到飽吧」、「既然是吃到飽，那就別吃了吧，吃到飽的通常是組合肉，這些說不定都是化學物質」、「我以為是剩下的捲筒衛生紙」、「比A5還要入口即化」、「真的是花錢買中風餐...太油了」、「這是超大面積的霜降」。

▲網友笑虧是增肪餐！（圖／翻攝爆怨公社）

留言串出，有同業跳出來傻眼回應，「有些牛五花本來就這麼油，是正常的，不過我就會選擇不出給客人了，因為還是有點誇張」、「這代表老闆沒在挑肉！以前待過燒烤店，太油的，老闆會要求不要切給客人．等肉商來再退回」、「我是覺得多少都會有吧，只是看每個店家遇到這種肉會怎麼處理，只是我們都另外做熟食居多，倒沒有看過跟肉商退回這種肉品過」。