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燒肉吃到飽聚餐！完食桌面照「像剛上菜一樣」...網怒撻伐　店家高EQ回應

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▲燒肉吃到飽聚餐！完食桌面照「像剛上菜一樣」...網怒撻伐　店家高EQ回應。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲其中一盤肉像是完全沒動過。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前到燒烤店用餐，其中有一桌是公司聚餐，過程中他們氣氛很嗨，吵到不行，但讓他傻眼的是，一行人離場時，桌面竟剩下許多完好食材，甚至出現整盤沒動的肉片，畫面曝光後引爆眾怒，而店家也現身回應。

網友昨晚在「爆廢公社」怒發文，「我是食肉重度患者，每周都要去吃至少一次燒烤，上周有一桌在我們後面，吵到發瘋就算了，公司聚餐...開心咩，但是看到他們離場時的桌面，真的超火大。」

請繼續往下閱讀...

他表示，這間店平均4人給一爐，也從不趕人，不過從畫面中可見，他們離場後的桌面上，剩下不少幾乎沒動過的肉盤，還有一整盤鮮蝦，這讓他內心瞬間燃起一把火，「我剛好跟他們一起結帳，默默地記下他們公司統編，一直很猶豫要不要公開，這間店真的很佛心，他們這樣搞都沒加收錢，我真的服......。」

網友也不禁感慨，「這世界上有很多人吃不飽，或是沒東西吃，看到這真的只剩下憤怒，你該慶幸你是出生在台灣......。」

▲燒肉吃到飽聚餐！完食桌面照「像剛上菜一樣」...網怒撻伐　店家高EQ回應。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲竟然還有整盤鮮蝦。（圖／翻攝自爆廢公社）

浪費行徑引來網友撻伐，大家紛紛留言直呼，「剩超多的耶！感覺都沒什麼吃，這些丟掉好浪費喔」、「浪費食物下地獄會吃ㄆㄨㄣ」、「他們都不知道非洲多少人沒飯吃」、「看起來像離開桌子而已...好浪費」、「剩太多，浪費的心態很垃圾」、「沒仔細看內文，以為是剛上菜」。

事後，店家也現身表示，「謝謝樓主的體諒，先跟樓主說聲抱歉，當天大組訂位較多，在用餐環境上真的比較吵雜，希望我們的肉品與環境您會喜歡，下次來用餐我會幫您安排較安靜的位置。也謝謝幫我們打抱不平的各地好友，但請各位理性看待，或許我們還有許多要加強的地方，也歡迎各位前來用餐，不吝賜教，我們才能向更好的地方發展。

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