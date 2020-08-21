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快訊／熱帶低壓生成！最快明成「巴威」颱風　周末降雨熱區出爐

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▲▼位於菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓可能生成為8號颱風巴威。（圖／氣象局）

▲位於菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓可能於明晚生成為8號颱風巴威。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局表示，位在菲律賓東邊的熱帶擾動90W今日已發展為熱帶低壓TD10，預計周六形成第8號颱風巴威（BAVI），預期將逐漸向東北方向偏轉，對台灣陸地以及近海的直接威脅性應不是太大。周末低壓靠近，全台天氣不穩，北部、東部、南部恐都有雨。

氣象局表示，熱帶低壓TD10於21日14時的中心位置在北緯 20.9 度，東經 122.9 度，即在鵝鑾鼻東南東方260公里的海面上，以每小時19公里速度，向北進行。中心氣壓1006百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒 20 公尺。

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▲▼位於菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓可能生成為8號颱風巴威。（圖／氣象局）

▲熱帶性低氣壓可能於明晚成颱風，不排除發布海警。（圖／氣象局）

氣象局表示，菲律賓東方海面熱帶擾動形成熱帶低氣壓TD10，未來會逐漸向北移動，通過台灣東方海面後朝琉球附近前進的機率比較高。由於路過的大氣海洋環境有利發展，走到琉球附近時，最快周六有成為颱風的可能。

至於對台灣的影響程度，氣象局表示，周六是這個熱帶系統離台灣相對較接近的時候，東半部及南部地區偶陣雨，同時東半部海域及恆春半島、蘭嶼、綠島風浪可能有較大變化，適逢週末假日海邊活動要多留意。

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▲週末天氣不穩，水氣較多。（圖／記者李毓康攝）

氣象局預報員陳伊秀表示，目前海面上環境有利低壓發展，其路徑持續向北，將通過台灣東部海面，預計明日深夜到後天清晨來到宜蘭外海，接近宮古島、琉球群島附近，屆時有機會生成颱風。

陳伊秀表示，低壓週日接近宮古島後，路徑將朝著日本南端陸地移動，不過該系統速度慢，又持續增強，預計週日到週三都會在海面移動，週三碰觸到太平洋高壓邊緣後，路徑再度轉變，轉為往西北邊移動，不會登陸日本。

陳伊秀表示，目前大環境沒有讓低壓減弱的趨勢，且它的速度很慢，強度很有潛力。明日深夜抵達宜蘭外海時，離台距離約170到200公里，若屆時已成為颱風，就會發布海上警報。另外還要視90W發展狀況，若增強的較強，則不排除發布陸上警報，但機率相對較低。

陳伊秀指出，低壓掃過東部海面，週六起花東、宜蘭、南臺灣開始下雨，有短暫雷雨或陣雨，明日下半天開始，接近宜蘭外海，因此北台灣也開始有雨，深夜起雨勢較強，週日僅剩中不是好天氣，其他地區都會有陣雨。

▲▼8號颱巴威重要生成時間點。（圖／翻攝自賈新興臉書）

▲8號颱巴威預估周日形成。（圖／翻攝自賈新興臉書）

臉書專頁「天氣風險Weather Risk」表示，低壓從台灣東部外海北上過程當中，東半部會較有感覺，會有些風浪及雨勢，西半部則維持午後陣雨到零星陣雨的類型，今天周五還要會有南部的午後雷陣雨，中部以北則還是維持典型高溫的夏季天氣，北部有些地方仍維持36-37度的中午高溫，中南部則32-33度。

因有低壓環流零星的移入，天氣有局部不穩定，周六則是低壓通過，水氣較多各地降雨較多，較不穩定，午後陣雨的持續時間可能較久，周日則是環境場轉為偏西南風，南部降雨從周日開始到未來一周，都將不穩定。

天氣風險Weather Risk指出，熱帶低壓可能在遠離台灣往琉球時成長為八號颱風巴威，這時間點可能落在周日，接下來快速往北移動，有的預測往韓國，有的往日本，目前都很分歧，但在強度上有快速成長增強的趨勢。

低壓如果在周日遠離台灣時發展成為颱風，下周一則往北遠離，由於這時候西南季風顯著增強，直接影響台灣，周日開始很可能持續至少一周以上，這種潮濕溫暖的西南風，中南部感受會很明顯，天氣不穩定，會較為多雨。

▲▼巴威颱風可能生成。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇臉書）

▲熱帶低壓周六來到台灣以東，周日有機會進一步增強為輕度颱風。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇臉書）

▲▼巴威颱風可能生成。（圖／中央氣象局）

▲巴威颱風可能生成，一張圖看未來天氣。（圖／中央氣象局）

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