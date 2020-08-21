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今年7個颱風遇台灣就轉彎　鄭明典曝2原因

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▲▼巴威颱風可能生成。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇臉書）

▲巴威颱風可能生成。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇臉書）

記者崔至雲／台北報導

今年颱風季整整晚了一個月到來，更令人稱奇的是，今年7個颱風都「繞過台灣」，就連明晚即將生成的第8號颱風巴威，撲台可能性也相當低。氣象局長鄭明典表示，這樣的現象純屬巧合，但都剛好繞過台灣與太平洋高壓特強、氣壓南移，多少有點關係。

中央氣象局表示，位於菲律賓東部海面的熱帶擾動90W持續向東北方移動，該系統有機會於今日形成熱帶性低氣壓，預計明日深夜來到宜蘭外海，屆時強度也會增強，有機會達到颱風的等級。若強度維持熱帶性低氣壓且路徑逐漸轉偏北北東移動，則不至於發布海上警報。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 2020颱風路徑 。（圖／翻攝氣象局颱風資料庫）

▲今年7個颱風全部繞過台灣。（圖／翻攝氣象局颱風資料庫）

究竟什麼原因讓今年的颱風都沒有直撲台灣？鄭明典接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，該現象純屬巧合，但因為今年的颱風多在南海生成，所以行徑路線直接偏南海，若往北移動，又會受到繞地形影響，只有第6號颱風米克拉稍微往金門西邊靠近，順著氣流走，增強後又偏離台灣。

鄭明典進一步說明，颱風沒有直撲台灣，也許也跟今年太平洋高壓特強有關係，因為颱風基本上都是沿著高壓邊緣走，台灣今年大部分時間都是被高壓籠罩，或多或少有影響。

氣象達人彭啟明也表示，颱風會不會直撲台灣主要是看當時大氣條件的狀況，雖然今年颱風都繞過台灣純屬巧合，但是也可以推測可能是因近期將進入反聖嬰現象有關，引發颱風都在台灣附近生成，但受氣壓影響則直接繞過。

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