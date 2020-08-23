貨車自燃整堆金紙燒光！網笑「運鈔車被搶了」…廖大乙勘查現場：是真的

▲民俗專家廖大乙今親赴火燒車地點勘查，直呼「真的是好兄弟搶運鈔車」。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、莊智勝／台南報導

農曆7月鬼門開，台南市安南區22日下午發生一起離奇的火燒車事故，一輛滿載金紙的貨車行經安明路四段時，突然因不明原因起火，後斗的金紙悉數燒光。消息曝光後，網友紛紛直呼「運鈔車被搶劫了！」對於這一說法，民俗專家廖大乙今重回現場檢視，斬釘截鐵地表示，「這是真的（被搶）！」

臉書粉專「黑色豪門企業」PO出照片，表示台南安明路四段22日下午2時30分許發生一起火燒車事故，一輛滿載金紙的貨車突因不明原因起火自燃，後斗滿載成堆的金紙霎時全被燒光；路過的民眾看到白色濃煙直竄天際也相當傻眼。警消獲報後立即動員到場射水，所幸並未釀成人員傷亡。

由於適逢農曆7月，再加上起火的貨車碰巧滿載金紙，網友紛紛留言直呼「今年真的特別兇」、「運鈔車被搶劫了」、「冥界振興券」、「陰間發大財」、「真的很玄，什麼時候不燒，一定這個月燒掉！」

▲貨車載運的整堆金紙離奇自燃，幾乎悉數燒光。（圖／翻攝自臉書粉專／黑色豪門企業）

對於網友猜測可能是好兄弟劫車的這一說法，廖大乙今（23日）重返火燒車現場，看到留在地面的痕跡後，斬釘截鐵地表示「這是真的！」廖大乙指出，陰間其實與凡間無異，「我們在凡間看到的一事、一物，其實都是一樣的，凡間會發生的事情，陰間也會發生！」

「這分明就是陰界搶運鈔車啦，尤其在這個7月份！」廖大乙解釋，因為好兄弟、姊妹們出來後，分到的（錢）不夠，就會出來半路攔截搶運鈔車，這是事實，像有些廟宇普渡，也有麻將、十八辣（骰子）給好兄弟愉快一下，但好兄弟姊妹們不會幫忙，應該叫祂們盡速離開。」廖大乙指著地面上燃燒後的痕跡，「這個地方更顯得詭異，這裡燒起來的痕跡是一個圓環型，代表（好兄弟）向人討錢的意思啦！」

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▼廖大乙表示，地面留下圓形的燒灼痕跡，是好兄弟在向人討錢的意思。（圖／記者唐詠絮翻攝）