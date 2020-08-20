台南維冠大樓倒塌案團訟索賠50億　法院判賠近12億元

▲台南維冠大樓倒塌案，蔡姓民眾等128人控告林明輝等人請求侵權行為損害賠償約50億元，法院20日上午宣判，相關被告判賠共近12億元。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南地院審理台南維冠大樓倒塌案，蔡姓民眾等128人控告林明輝、洪仙汗、鄭進貴、張魁寶、鄭東旭、大合鑽探技術顧問有限公司及胡家禎，請求侵權行為損害賠償約50億元，法院20日上午宣判，相關被告判賠共近12億元。

台南地院庭長林福來指出，原告蔡姓民眾等128人，對被告林明輝（維冠公司負責人）、張魁寶（建築師，維冠大樓名義上設計、監造人）、鄭進貴（建築師，維冠大樓實質上設計、監造人）、洪仙汗（維冠公司設計部經理）、大合鑽探技術顧問有限公司（下稱大合公司）、鄭東旭（大合公司技師）及胡家禎（大合公司負責人）提出侵權行為損害賠償事件，判決：一、被告林明輝、張魁寶、鄭進貴、洪仙汗及鄭東旭應連帶給付原告「損害賠償准許金額」金額（128名原告此項判准之金額，合計為3億5千餘萬元及法定遲延利息。）；二、被告大合公司及鄭東旭應連帶給付原告「損害賠償准許金額」（128名原告此項判准之金額，合計為3億5千餘萬元及法定遲延利息。）；三、被告林明輝、張魁寶、鄭進貴及大合公司應連帶給付原告「損害賠償准許金額」金額（128名原告此項判准之金額，合計為3億5千餘萬元及法定遲延利息。）；四、前三項所命之給付，如任一被告已為全部或一部之給付者，其餘被告就其給付之範圍內，同免給付之責任；五、被告林明輝、張魁寶、鄭進貴及大合公司應連帶給付原告「1倍懲罰性賠償金」（128名原告此項判准之金額，合計為1億餘元及法定遲延利息。）；六、原告其餘之訴駁回。

▲2016年台南大地震，造成永康「維冠大樓」倒塌案，造成115人死亡、104人輕重傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

合議庭指出，被告林明輝原係維冠建設有限公司（下稱維冠公司）負責人，1992年間擇定坐落台南市永康區大灣段7597、7598地號土地，施工興建維冠大樓，並對外進行銷售。惟台南市於2016年2月6日凌晨3時57分發生芮氏規模5級地震（0206地震），維冠大樓因結構計算、繪製建築設計圖及施工、監造等錯誤與缺失致發生倒塌。

被告林明輝與洪仙汗（擔任維冠公司設計部經理）為偷工減料及增加樓板面積，指示更改繪製配筋詳圖及各樓層之結構平面圖，嚴重影響維冠大樓之結構安全；被告鄭進貴係維冠大樓實質上設計及監造人，被告張魁寶（原名張鶯寶）則擔任維冠大樓名義上設計、監造人，均領有建築師證書，惟被告鄭進貴與林明輝商定維冠大樓所有建築設計圖均由維冠公司負責繪製，並由被告鄭進貴負責以被告張魁寶名義簽證蓋章，渠等就結構計算書之審核有疏失，應共同負實質設計、監造人之責任；被告鄭東旭領有結構技師證照，任職於被告大合公司結構部，負責維冠大樓之結構分析與設計業務，未盡其專業之設計之注意義務，且其製作之結構計算書有低估靜載重、地震力及配筋時柱斷面不當縮減或弄錯方向等明顯錯誤之情事；被告胡家禎明知被告鄭東旭並非登記開業之專業結構技師，仍指派被告鄭東旭負責維冠大樓之結構分析與設計業務，明顯違反建築法規定；被告大合公司出具上開有錯誤之維冠大樓結構計算書，亦應負侵權行為損害賠償責任。

被告林明輝、洪仙汗、張魁寶、鄭進貴、鄭東旭、胡家禎及大合公司因維冠大樓倒塌造成死傷，應負侵權賠償責任。本案原告分別受有身體受傷所受損害（含醫療費用、減少勞動能力、增加支出必要費用）、喪葬費用、扶養費用、精神慰撫金、房屋損害、房屋以外財產損害等有關非財產及財產上損害。原告乃依民法侵權行為法律關係、公司法等規定，請求被告林明輝、洪仙汗、張魁寶、鄭進貴、鄭東旭、胡家禎及大合公司應連帶給付原告共新台幣8億3328萬5219元，並依消保法第51條之規定，請求前揭被告應連帶給付懲罰性賠償金41億6642萬6095元。合計請求金額為49億9971萬1314元，法院判賠約12億元。

據了解，2016年台南大地震，造成永康「維冠大樓」倒塌案，造成115人死亡、104人輕重傷，維冠大樓負責人林明輝、建築師張魁寶、鄭進貴、設計部經理洪仙汗、大合鑽探結構技師鄭東旭等5人，被控「業務過失傷害致死罪」，法院一、二審都判5人各5年有期徒刑、各併科最高罰金9萬元；最高法院駁回上訴，全案定讞。

民事求償方面，部分受災戶與家屬、消基會、法扶會、台南地檢署已陸續各向林明輝等5人提起民事求償官司6案，累計約155億多元，相關訴訟審理中。

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