台中硃砂毒害再增1例達29人　市府持續追蹤保護市民

▲台中市積極關心服用禁藥受害人數，目前鉛中毒已達29人。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府持續且積極追查中醫違法添加禁藥的受害人數，至今已有324人前往醫院檢查，血中鉛含量超標人數再增1例，達到29人，衛生局也加強稽查中醫診所、中藥販賣業者，截至19日已稽查861家次，未查獲有不法使用禁藥情況。

衛生局長曾梓展說明，市長盧秀燕在事件發生後，立即指示衛生局、法制局成立跨局處工作小組，關懷、協助受害者處理後續事宜，法制局也協調消基會協助消費者爭取權益，成立專責窗口，辦理團訟收件作業，目前已主動聯絡受害民眾，進行後續求償。

截至19日為止，前往醫院檢查人數有324人，血中鉛含量超標人數29人，藥包送驗部份包含主動稽查171件、民眾送驗156件，共計327件。

衛生局指出，目前全市有9家醫院提供重金屬檢驗及治療，凡是台中市民在8月6日前曾服用盛唐及九褔（音同富）兩家中醫診所自費處方中藥粉，或8月12日前曾服用康然中醫診所自費處方中藥粉，且有健康疑慮者，請民眾備妥中藥完整包裝（至少30克、30粒或藥粉包15包），攜帶身分證、印章、購買憑證（藥袋、收據、掛號單等），於上班時間送至台中市食品藥物安全處（西區民權路105號4樓）藥政醫粧組申請檢驗，相關問題可電洽04-22220655。

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