台南燒烤店排油煙風管油垢引火　消防局呼籲營業場所排煙風管應定期清潔預防火災

▲台南市安平區永華路二段1家燒烤店，因排油煙管內部堆積油垢，致烹調時排油煙管內部油垢起火燃燒，消防局呼籲排油煙風管應定期清潔，防止災害發生減少財物損失。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區永華路二段1家燒烤店，8月19日下午發生火警，現場員工立即疏散顧客，並先行使用滅火器滅火，幸未造成重大損失，消防局調查因排油煙管內部堆積油垢，致烹調時排油煙管內部油垢起火燃燒，消防局呼籲營業場所，排油煙風管應定期清潔並加強員工教育訓練，防止災害發生減少財物損失。

台南市近年來營業場所，已發生4件廚房排油煙管因積油起火之案件，其中2件因營業場所的消防安全設備火警警報作動，提醒室內人員有火災發生，員工實施防火管理「自衛消防編組」啟動，進行通報聯絡、避難引導及滅火作業，方使災害之人命、財產損失降到最低；但去年北門路燒烤店則沒那麼幸運，造成慘重損失。

台南市長黃偉哲表示，居家或營業場所的排油煙機或排油煙管於長時間使用後，應定期清潔，若無定期作內部清潔，易堆積油垢，長時間所堆積出之油垢，於烹飪遇熱時就容易引起火災，所以無論居家或營業場所之排油煙機或排油煙管皆應定期內部清潔並加以保養維護。

消防局指出，除居家排油煙機或排油煙管應定期清潔外，營業場所因排油煙機或排油煙管於長時間使用後容易引起火災，建議排煙油垢若超過0.2毫米，應立即清理，但因排油煙管多為密閉式，不易量測，故建議若營業場所排油煙機每天平均運轉2至6小時，應每年定期作內部清潔及保養維護；排油煙機每天平均運轉6至12小時應每半年定期作內部清潔及保養維護；若每天平均運轉在13小時以上建議應每3個月定期作內部清潔及保養維護。

消防局長李明峯表示，排油煙管多為密閉式，一旦發生火災，不易有效進行初期滅火，故營業場所可於排油煙管及煙罩上設置簡易自動滅火設備，一旦火災發生時，經其感知偵測啟動滅火，可以防止火勢擴大延燒，若不幸造成火災，應立即啟動自衛消防編組，將店內顧客疏散並通報消防局，及使用滅火器進行初期滅火，將損害降至最低，並達到保障人命安全、減輕災害之目標。

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