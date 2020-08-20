台南後壁稻田彩繪插秧開跑　黃偉哲：台南好米季搭配國慶煙火

▲台南後壁區舉辦彩繪圖騰設計，市長黃偉哲帶領大家進行「拜田頭」祭天儀式，祈求耕作順利豐收，邀來後壁體驗「2020國慶煙火選哲台南」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市為台灣重要米倉，農業局每年舉辦彩繪稻田活動，以帶動台南觀光與好米銷售，今年再度移師至台南最大稻米產地後壁區舉辦，彩繪圖騰設計以「蘭下你的人．稻走你的心」為主軸，市長黃偉哲20日帶領大家進行「拜田頭」祭天儀式，祈求耕作順利豐收，邀一同來場後壁遊，體驗「2020國慶煙火選哲台南」。



台南108年度稻作栽培面積為2萬4076公頃，主要產區為後壁、柳營、白河、六甲等地區，台南市政府農業局每年舉辦彩繪稻田活動，以帶動台南觀光與台南好米銷售。產區中以後壁區為最大稻米產區，每年生產約超過6千公頃的好米。



台南市政府表示，由於使用乾淨無汙染的烏山頭水庫水源灌溉，且因獨特的地理環境得以生產出優質的台南好米。為推廣在地台南好米，今年再移師後壁區舉辦彩繪稻田活動。



市長黃偉哲表示，台南辦理彩繪稻田活動已進入第9年，感謝農委會與農糧署幫忙，讓田裡種出漂亮的農作物，從空中拍起來很漂亮，讓觀光客喜歡來，增加觀光資源與景點，使原來就很漂亮的台南更有特色，台南每年都慎選具地方及文化特色圖騰來吸引旅客觀光，並推廣米食文化。





今年2020彩繪稻田特別選址後壁區農會後方農地，邀請後壁高中美術班同學一同參與圖騰設計，以「蘭下你的人 稻走你的心」為主軸，再利用「黃、綠、紫（紅）、白」共4色彩葉水稻，農地上編織出不同的視覺饗宴。並邀請大家於中秋及國慶假期一同暢遊台南，觀賞彩繪稻田。



農業局局長謝耀清表示，今年彩繪圖騰主要透過後壁高中美術班辦理圖騰競賽而構成，主軸為「蘭下你的人 稻走你的心」是希望旅途中讓台南蘭花攔下你的時間，讓最美的稻田烙印在心田中。而主視覺為老農與青農一同插秧，象徵著世代傳承與接力，並加入後壁在地特色稻米及蘭花，構成一片和諧的圖片。





2020台南好米季預計在今年10月初登場，並搭配中秋連假及國慶煙火一同共襄盛舉，而後壁區農會的現場將有多種農產品展售及體驗活動，屆時邀請大家一同來場後壁遊，一起體驗「2020國慶煙火選哲台南」。除了現場展售以外，台南好米也透過東森電視及網路購物販售，歡迎大家一同支持口感Q彈飽滿的台南好米。



今日2020台南好米季－稻田彩繪插秧活動，包括行政院農委會農糧署南區分署長姚志旺、台南區農業改良場助理研究員楊志哲、農業局長謝耀清、後壁區農會總幹事張逸玟、新市區農會總幹事李美嬅、鹽水區農會總幹事邱子軒、六甲區農會總幹事許書豪及市議員蔡育輝、李宗翰等各界人士到場，一同參與彩繪稻田插秧，共盼未來好米季吸引大批觀光人潮。