爆料人士：蘋果秋季發表會影片錄製中　庫克將談新冠肺炎話題

▲今年的WWDC以預錄影片形式呈現。(圖/路透)

記者王曉敏/綜合報導

受到新冠肺炎影響,蘋果今年的發表會將採線上直播方式進行,此前蘋果6月的年度的開發者大會(WWDC)首度採取線上形式舉辦,已事先錄製的影片呈現,華麗的轉場及配樂、特效,令許多果粉經驗,此次發表會預計也會以相同方式登場,而據爆料者說法,目前蘋果已於Apple Park開始錄製發表會影片。

今年WWDC 2020首度採線上形式舉辦,並以預錄的影片呈現,預計今年的秋季發表會也將以相同的方式亮相。Leaks(@LeaksApplePro)17日於推特爆料,蘋果將在18日開始於Apple Park錄製發表會影片。

Shitty upgrade to Watch.

Same iPhones with better camera, Ram and A14.

Not much change to iPad.

At least 2 ARM macs.

OMT AirPower.

Phil Schiller is fitter and gets into the keynote.

Timothy talks about CoVid.

(Will confirm all this tomorrow but for the moment is what I know.)