鐵娘子力挺「精準篩檢」！王惠美：錢是中央出的　臉書罵聲一片被灌爆　

▲彰化縣長王惠美。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣衛生局採檢「無症狀」美返台少年確診，指揮中心指揮官陳時中卻下令政風處調查，遭到縣長王惠美怒嗆「要調查，就連我一起調查」，引發網友熱議，灌爆個人粉專臉書，甚至還有網友建議，「不管地方有什麼意見，應該先與中央溝通，身為地方首長就應該更有遠見」，今天王惠美也親上火線一次說明清楚。

王惠美指出，彰化縣政府因謹守財政紀律，沒有網軍，也不敵網軍，但網路民調有80%的民眾是支持彰化縣政府做精準篩檢，而精準篩檢是屬於社區監控的正常程序，彰化縣衛生局沒有經手經費，全部都由醫院向衛福部申請，所有的案例都在電腦上，衛福部應該每個案例都看得到。王惠美同時強調，彰化縣政府在沒有增加費用下與台大合作新冠肺炎血清抗體調查。

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▲新冠肺炎採檢流程。（圖／ETtoday資料照）

至於網友質疑在進行採檢過程是否會有疏失，王惠美也說檢疫過程都完全依照中央防疫規定，有兩個方式，一個是有家屬，家屬保持適當距離，戴著口罩，就可以直接送到醫院，衛生局會通報醫院，醫院會帶檢疫者走檢疫路線進去，不會與民眾接觸，醫生也做好防備在等檢驗的人；另外一個方式是家裡面沒有人可以幫忙，可以透過119或防疫專車，同樣先行通知醫院做好準備等要受檢驗的鄉親，這從以前一開始疫情到現在，「我們的標準就是依照中央的標準在做」。

對於有網友也提及，是否因為葉彥伯擔任台灣篩檢學會理事長所以才會進行新冠肺炎篩檢，王惠美更進一步表示，局長葉彥伯擔任台灣篩檢學會理事長最主要是針對癌症以及慢性病的部分，與新冠肺炎篩檢無關，請大家不要因為葉彥伯有一個職稱就抹黑他的人格，這對他個人非常不公平。

▲彰化縣衛生局長葉彥伯。（圖／ETtoday資料照）

王惠美並指出，未來在八大人潮聚集處會遵循中央要求戴口罩，目前中央還沒有罰則，彰化縣政府絕對配合中央防疫中心，怎麼規定就怎麼辦。

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