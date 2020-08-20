陳時中證實和葉彥伯通電話：他說科學站得住腳　政風查彰化拚5天有結果

▲陳時中上周玉蔻廣播節目。（圖／記者宋良義攝）

記者洪巧藍／台北報導

彰化衛生局主動找尋居家檢疫無症狀者進行採檢長達半年，指揮中心請政風單位調查。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（20）日表示，前天彰化縣衛生局長葉彥伯曾經打電話，至於為何沒有向中央通報，葉僅稱「科學上站得住腳」，但未解釋為何這麼做。陳時中則說，已經請政風單位釐清案件合理性之後再來討論，預計5天可以有結果出爐。

彰化透過對無症狀者採檢揪出1名從美國返台少年確診，但無症狀者採檢不符現行中央公布規範，指揮中心請政風單位調查，又引起正反論戰，陳時中甚至遭批評擴權、容不下台版李文亮。

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陳時中今（20）日上廣播節目《周玉蔻嗆新聞》接受專訪時透露，該措施中央確實不知情「知道我就不用去查了」，初步瞭解已實施6個月，且被採檢人超過三位數以上，請政風調查清楚是避免以後防疫出問題，政風單位回報可以再五天內有結果，「我自己希望越快越好」。

被問及期間是否有與葉彥伯聯繫，陳時中說，自己前天和葉彥伯通電話，當時和他說「應該進行通報」但葉彥伯僅回應「科學上站得住腳」。陳時中強調，這件事情科學上不是完全不被認可，但今天並非僅是一個研究，我們面對的是國家資源分配與人民生命保護的問題，有研究想法很好，但這個想法和目前實施的通則不同。

陳時中電話中也和葉彥伯說，這件事情請政風查，是要釐清事情合理性，調查做清楚再來討論。

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