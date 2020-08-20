邱建富暗批防疫吹哨者葉彥伯　四問縣長王惠美

▲民進黨彰化縣黨部主委邱建富公開譴責彰化縣長王惠美。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣民進黨部主委邱建富，今(19)日公開反嗆衛生局長葉彥伯，讓居檢者在外趴趴走到醫院接受採檢，還強烈譴責縣長王惠美成為防疫破口，嚴重傷害彰化餐飲旅遊業商機；縣長王惠美首先感謝網路有8.6成民調支持縣府執行「精準篩檢」，幫全民拆除防疫未爆彈，這樣的作法有錯。

邱建富指出，彰化縣未依中央訂定的標準，自行篩檢無症狀新冠肺炎感染者有錯在先，讓衛福部長陳時中決定派出政風人員調查過程中是否有違反相關篩檢流程，想不到不到一天的時間有多位民眾表示隔離期間受彰化縣政府指示【前往指定地點受檢竟是自行前往或由家人接送】引發第二波軒然大波。

▲彰化縣衛生局居檢依照SOP。（圖／彰化縣衛生局提供）

彰化縣衛生局長葉彥伯今天也提出防疫居檢SOP流程，並表示一切都是遵從中央規定辦理，對此彰化縣議員劉淑芳就表示，7月從加拿大返國奔喪，進行居家隔離，在衛生局的徵詢下，還自費6000元穿著隔離衣，搭防疫計程車，到醫院進行篩檢，計程車司機還要求她不得碰車內任何地方，下車還是司機開門，還噴酒精消毒，到醫院還得再消毒一遍，甚至繳交費用時都還得裝進袋內再消毒，防疫手續相當的仔細。

有彰化地方人士就說，彰化縣4名藍綠立委全部力挺彰化縣衛生局的做法，主委邱建富自己深陷桃色風暴，被美魔女提告利用權勢猥褻，都還在司法調查，難不成是要打壓地方認真防疫者葉彥伯來轉移焦點，一樣身為彰化人，難不成都沒有看到彰化衛生局為台灣在防疫上的努力。

葉彥伯稍早也對居家檢疫者做出回應，會在使用的交通工具的情況包括：自機場返家，以及就醫採檢。這兩種情況，中央規定的就醫方式，原則都一樣，就是「全程帶口罩，禁止搭大衆交通運輸工具」。中央的規定也敘明「以親友接送、自行駕車為優先」或是「防疫車隊」、「專用小客車」。

葉彥伯指出，居家檢疫者，安排就醫採檢時，會由衛生局先行聯繫個案，確認採檢醫院、就醫交通方式、就醫時間。之後聯繫醫院感控護理師、警察局。就醫過程都會全程掌控，確認個案依規定方式就醫。就醫過程會隨時跟警察局的電子圍籬系統保持聯繫。

依照指揮中心的統計，居家檢疫個案就醫採檢使用的交通工具「以親友接送、自行駕車為優先」為主，佔了一半以上。

▲民進黨彰化縣黨部主委邱建富公開譴責彰化縣長王惠美。（圖／記者唐詠絮攝）

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