觀光旅遊安全研討會啟動！邀專家剖析「親子登山」顧安全撇步

▲觀光局長張錫聰。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局今日起連2日舉辦「觀光旅遊安全研討會」，邀請各界專家學者，深入探討旅遊安全課題。觀光局表示，由於今年適逢脊梁山脈旅遊年，特別邀請到專家針對山脈旅遊及親子登山安全分享。

觀光局今日舉辦觀光旅遊安全研討會，期藉由針對臺灣觀光旅遊安全進行總體檢並深入探討旅遊安全課題，俾強化各項旅遊安全工作，以達到人人「開心遊．平安歸」的目標。

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觀光局表示，為呼應「2020脊梁山脈旅遊年」主題，今日研討會邀請到交通部公路總局林福山主任秘書、國立高雄海洋科技大學海洋休閒管理系高興一副教授、台中市勞工大學陳炳輝專業技術教授、健行筆記王迦嵐總監、「健行筆記-親子登山」社團余業文版主，以及臺灣無人機應用發展協會張志豪教官等專家。

▲觀光旅遊安全研討會啟動。（圖／觀光局提供）

觀光局指出，專家們將針對山脈旅遊及親子登山安全、觀光旅遊行的安全與防疫旅遊、空域與水域遊憩活動安全、旅行業與旅宿業等相關議題，透過時事議題討論及相關管理經驗分享，讓參與者更加瞭解觀光旅遊安全的推動方向與重點目標。

交通部觀光局張錫聰局長表示，旅遊安全是提升旅遊品質的基礎，更是永續觀光發展的前提。目前面臨全球氣球環境變遷與疫情變化，交通部觀光局時刻關注國際情勢，將觀光旅遊安全相關資訊刊登於交通部觀光局官網「防疫旅遊專區」。

觀光局另外辦理「合法住宿標章」、「城市好旅宿制度」、「星級旅館評鑑」、「好客民宿認證標章」、「觀光遊樂業機械遊樂設施安全及緊急救護種子教練培訓研習會」、「安心場所」等認證等工作，並持續宣導觀光旅遊安全正確觀念及防疫旅遊守則，同時於官網「旅遊安全宣導專區」揭露旅遊安全資訊。