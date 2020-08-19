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滾燙熱水狠澆女友15歲子　變態小男友4年後終被逮

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▲▼水壺,燒開水,熱水,茶壺,滾水,瓦斯。（圖／翻攝自pixabay）

▲嫌犯以熱水澆在女友兒子身上，造成對方全身大面積燙傷。（圖／翻攝自pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本三重縣津市4年前有一名男學生（當時15歲）被母親的同居男友虐待，頭部與臉部多次遭受毆打，直到2個月後嫌犯將滾燙的熱水潑灑在男學生的臉部與背部，導致被害人全身大面積燙傷後，整起虐待案件才因此曝了光。歷經多年調查，警方18日將現年45歲的被害人母親橫守惠與27歲的吉田圭吾以傷害嫌疑逮捕。

根據三重電視報導，45歲的橫田惠在2016年與27歲的吉田圭吾交往並同居，然而在同年5月中至7月24日的兩個月內，吉田竟多次毆打當時僅15歲的被害者，導致男學生鼻子骨折，全身多處是傷。吉田圭吾7月24日更是以滾燙的熱水狂澆在被害男學生的身上，導致對方身上大範圍燒燙傷，緊急被送往醫院治療。

經過搶救後，醫師診斷男學生的傷需要耗費2個月才能痊癒。而在診療過程中，醫療團隊發現被害人全身有多處傷痕，疑似受虐，因此緊急通報警方。警方表示，由於受害人的身心狀況嚴重受創，必須等待男學生的狀況較為穩定後才能展開調查，因此才會耗費4年才成功將嫌犯逮捕。

據了解，警方擔心會對未來調查造成影響，因此目前尚未公布兩名嫌犯是否坦承犯行。

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