北韓今召開勞動黨全中會！金正恩親自主持「強化戰力」：不向外侮低頭

▲金正恩預計19日上午9時召開第6次勞動黨中全會。（資料照／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩預計於今（19）日上午9時30分召開勞動黨第7屆中央委員會第6次全體會議。據傳，本次會議除討論強化勞動黨戰鬥力與中央委員會改組問題，還將討論北韓在面臨國際社會經濟制裁、新冠肺炎（COVID-19）疫情、洪災三大困境下，政府如何收拾殘局、挽回民心。

根據北韓官媒《朝中社》18日預告，勞動黨中央委員會鄭制局常務委員會將於19日召開第6次全體會議；不過截至目前為止，仍不見北韓官媒報導。南韓《韓聯社》分析，基於北韓境內媒體的報導習慣，大部分皆於重要事件發生後之隔日才會開始報導，推測全體會議已於今日順利舉行，而會議結果最早將於今晚、最晚於明（20）日清晨公開。

據悉，勞動黨全體會議每年至少召開1次以上，在黨大會閉會期間，皆著重於討論勞動黨的各種路線與政策，並針對主要組織與機關進行人事改編，並賦予其人事權。

▲北韓今年夏季暴雨成災，多棟建築、大面積農地毀損。（圖／達志影像）

北韓此次面臨以聯合國安理會為首的國際社會經濟制裁、防堵新冠肺炎疫情、加上近來的水災洪害，種種棘手的問題，堪稱金正恩掌權以來的最大危機，規模已直逼1990年代「苦難的行軍」，導致民心思變。此次全體會議，可號召國內各高層集結、團結人心。

距離上一次勞動黨中央委員會的全體會議已隔8個多月。金正恩2019年12月底召開第5次全體會議，表示絕不屈服於美國對北韓所發出的制裁，將展開「正面突破戰」。

而其實北韓近幾日便透過官媒針對國際社會加強經濟制裁力道表達強烈不滿。在《勞動新聞》19日的社論中，北韓當局表示堅決不向各種壓迫、誹謗、誘惑低頭，唯有強者堅持信念，才能完成社會主義強國建設，並且排斥外界援助、強化「自力更生」建設繁榮祖國之信念。

《勞動新聞》表示，「全面封鎖合法主權國家的一切正常貿易活動與經濟交流、資金流通，分明是企圖抹煞我國的思想、制度，以及我國數千萬人民，除了是兇惡無道的敵對行為，也是違反人倫的特大型犯罪。」

►北韓明召開勞動黨中央全會 商討「強化戰鬥力」成主軸！