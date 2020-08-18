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東山農產冠全國　黃偉哲邀笠間木下知香處長向日本民眾推廣龍眼、咖啡

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▲台南市長黃偉哲，邀請農糧署長胡忠一及日本笠間台灣辦事處長木下知香，一同至仙湖農場體驗龍眼採果樂趣、深入認識東山主要作物龍眼、咖啡等，以利推廣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲，邀請農糧署長胡忠一及日本笠間台灣辦事處長木下知香，一同至仙湖農場體驗龍眼採果樂趣、深入認識東山主要作物龍眼、咖啡等，以利推廣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為將台南東山優質龍眼及咖啡推廣給日本朋友，台南市長黃偉哲18日邀請農糧署長胡忠一及日本笠間台灣辦事處長木下知香，一同至仙湖農場體驗龍眼採果樂趣、參觀桂圓焙製、品嚐東山精品咖啡及手做桂圓雪Q餅等，藉此體驗行程深入認識東山主要作物龍眼、咖啡等，以利推廣。

▲台南市長黃偉哲，邀請農糧署長胡忠一及日本笠間台灣辦事處長木下知香，一同至仙湖農場體驗龍眼採果樂趣、深入認識東山主要作物龍眼、咖啡等，以利推廣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市農業局長謝耀清、東山區長董麗華、東山農會總幹事余淑琴及市議員李宗翰等人，一同到場體驗採摘龍眼及手做餅乾，期盼將東山龍眼、咖啡等農特產品行銷至全國，吸引各地朋友前來東山參與農旅體驗。

▲台南市長黃偉哲，邀請農糧署長胡忠一及日本笠間台灣辦事處長木下知香，一同至仙湖農場體驗龍眼採果樂趣、深入認識東山主要作物龍眼、咖啡等，以利推廣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，台南龍眼的產量是全台灣第一，種植面積也是全台灣第一，更有龍眼蜜及東山咖啡遠近馳名，非常高興陪同農糧署胡署長、日本笠間台灣辦事處木下處長來到東山，希望把台南優質的農特產品一項一項推廣給全台灣的民眾，甚至國外的，如日本的民眾，希望大家都能夠來東山遊玩、品嚐美食及採買伴手禮。

▲台南市長黃偉哲，邀請農糧署長胡忠一及日本笠間台灣辦事處長木下知香，一同至仙湖農場體驗龍眼採果樂趣、深入認識東山主要作物龍眼、咖啡等，以利推廣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市龍眼種植面積約3769公頃為全台第一，產量約3787公噸，有粉殼、潤蒂、菱角、紅殼、十月等品種，市長黃偉哲偕同胡忠一署長、木下知香處長採摘的新鮮龍眼甘甜可口，再透過傳統灶寮經5至7天焙製，才能成就一顆顆帶有獨特香氣的「桂圓」，焙製過程更需時時照看，因此讓人深切體會桂圓得之不易，更需農民用心堅持！

▲台南市長黃偉哲，邀請農糧署長胡忠一及日本笠間台灣辦事處長木下知香，一同至仙湖農場體驗龍眼採果樂趣、深入認識東山主要作物龍眼、咖啡等，以利推廣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長也進一步向木下知香處長，介紹東山咖啡產業現況，並品嚐東山精品有機咖啡，大讚香醇可口；黃偉哲市長也感謝農糧署長期支持，合作輔導東山區公所及農會辦理東山咖啡節文化產業活動、咖啡評鑑及觀摩、杯測相關課程等，促進東山咖啡聞名全國。

▲台南市長黃偉哲，邀請農糧署長胡忠一及日本笠間台灣辦事處長木下知香，一同至仙湖農場體驗龍眼採果樂趣、深入認識東山主要作物龍眼、咖啡等，以利推廣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局長謝耀清表示，東山區除了有豐富的農業資源，如龍眼、咖啡、椪柑等，也是台南最適合發展休閒農業體驗的區域，為建立東山休閒農業區，已成立籌備委員會，希望透過休閒農業區的建立，讓東山豐富的農業資源更廣受全國消費者知道。

▲台南市長黃偉哲，邀請農糧署長胡忠一及日本笠間台灣辦事處長木下知香，一同至仙湖農場體驗龍眼採果樂趣、深入認識東山主要作物龍眼、咖啡等，以利推廣。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲，邀請農糧署長胡忠一及日本笠間台灣辦事處長木下知香，一同至仙湖農場體驗龍眼採果樂趣、深入認識東山主要作物龍眼、咖啡等，以利推廣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長誠摯歡迎全國朋友利用假日前來東山旅遊，參加農業體驗行程，認識東山龍眼、桂圓及咖啡製程，在農作中體會農民的辛勞，更在青山環繞中品嚐美味的農產，留下與土地連結的美好回憶！

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