小編發文惹議　外交部：從未說過「中華民國」是贅字

▲台灣駐索馬利蘭代表處正式揭牌。（圖／翻攝自外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC（Taiwan）臉書）

記者陳家祥／台北報導

台灣駐索馬利蘭代表處正式掛牌，但外交部臉書小編稱「這塊牌子就寫台灣沒有多餘贅字（酥胡～」，遭質疑把「中華民國」當贅字；國民黨立委陳玉珍也認為，這是外交部的官方臉書，外交部應該出面說明官方立場，什麼是贅字？對此，外交部表示，從未說過「中華民國是贅字」，盼外界勿持續曲解小編創意，做無謂的政治引申。

「台灣駐索馬利蘭共和國代表處」正式掛牌，外交部17日晚間於臉書分享消息，並在臉書上指出，「這塊牌子就寫台灣沒有多餘贅字（酥胡～」，掀起國民黨的反彈。不只陳玉珍，台北市議員徐巧芯也痛批，外交部的官方臉書小編的意思是指「中華民國」是贅字？那民進黨全面執政的現況下，是否要發起修憲把「贅字」刪掉？

關於外交部臉書貼文使用網路流行語，外交部發言人歐江安表示，外交部尊重臉書小編的創意。目前我國駐在非邦交國代表處的名稱，多為「台北經濟文化代表處」，而新開設的駐索馬利蘭代表處，以「台灣代表處」呈現，彰顯台索兩國未來將在各領域全面深化雙邊友好合作關係，非僅侷限於經濟或文化層面。

歐江安表示，小編原來只是覺得之前的名稱都是「經濟文化辦事處...」等較冗長，現在直接是「台灣代表處」，本案根本無涉「中華民國」的爭議。

歐江安強調，駐外館處名稱的訂定向來須因應我方與駐在國的外交默契而定，外交部也從未說過「中華民國是贅字」，盼外界勿持續曲解小編創意，做無謂的政治引申。