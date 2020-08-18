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外交部粉專發文把「中華民國」當贅字喊「酥胡」　上千網友留言罵爆

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▲▼台灣駐索馬利蘭代表處正式揭牌。（圖／翻攝自外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC（Taiwan）臉書）

▲台灣駐索馬利蘭代表處正式揭牌。（圖／翻攝自外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC（Taiwan）臉書）

記者陶本和／台北報導

「台灣駐索馬利蘭共和國代表處」正式掛牌，不過外交部小編以官方臉書上指出，沒有多餘贅字、「酥胡」，掀起藍營人士的不滿，粉專也湧入上千網友灌爆，質問「中華民國是贅字嗎？」

對於台灣駐索馬利蘭代表處正式掛牌，外交部小編在臉書上寫，「這塊牌子就寫台灣沒有多餘贅字 (酥胡~」，引起網友討論；而藍營人士更質疑，是把「中華民國」當成贅字。

對此，國民黨立委陳玉珍表示，這到底是小編的個人意見還是外交部的官方意見，如果是小編個人意見，小編應該自己去自己臉書上寫就好，「但是，如果是外交部官方意見，外交部要不要說明到底現在我們正式國名到底是什麼？」

此外，在外交部官方粉絲專頁底下，也有眾多網友留言批評，包括：「打這篇文章的跪下來跟中華民國的國民道歉」、「我不知道你是哪國的外交部？中華民國的？講國家名稱叫贅詞？這小編可以包包起來辭去工作了啦！」、「外交部對外代表的是國家，怎麼如此兒戲」、「鈔票上也有很多贅字，不要可以給我」等。

不過，也有網友留言支持，「一篇文直接讓台灣那群少數人直接崩潰，小編加油支持你」、「希望可以越來越台灣化」、「支持，選舉結果已經清楚證明絕大多數選民認同的是台灣」等。

至於外交部的態度，上午外交部發言人歐江安受訪時便表示，小編是年輕同仁，使用網路流行用語「酥胡」也就是「舒服」的意思；對於以台灣名義設處，是樂觀其成，尊重且肯定小編的創意。

▼外交部臉書貼文指我駐索馬利蘭代表處招牌沒有中華民國這個「贅字」遭國內各界非議。（圖／翻攝自Facebook／外交部）

▲▼外交部臉書貼文指我駐索馬利蘭代表處招牌沒有中華民國這個「贅字」遭國內各界非議。（圖／翻攝自Facebook／外交部）

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