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外交部臉書「中華民國」當贅字！　洪秀柱怒批「自嗨」：這不是很可憐嗎？

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▲▼台灣駐索馬利蘭代表處正式揭牌。（圖／翻攝自外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC（Taiwan）臉書）

▲台灣駐索馬利蘭代表處正式揭牌。（圖／翻攝自外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC（Taiwan）臉書）

記者蔡儀潔／綜合報導

外交部17日於臉書分享「台灣駐索馬利蘭共和國代表處」正式掛牌的消息，並稱「這塊牌子就寫台灣沒有多餘贅字 (酥胡~ 」。對此，前國民黨主席洪秀柱表示，實在讓人看了啼笑皆非，凸顯了民進黨除了「自嗨」外，再也拿不出半點讓國家突破困境的對策。

▲▼國民黨革實院舉行「全球百城募款挺革實 院，洪秀柱發穿雲箭」記者會。革實院院長羅智強力邀前主席洪秀柱，發起海外中興會運動，發起全球百城募款行動。希望以小額捐款方式，募集一千萬元捐款。（圖／記者湯興漢攝）

▲洪秀柱 。（圖／記者湯興漢攝）

洪秀柱在臉書發表看法，稱索馬利蘭今年5月宣佈脫離索馬利亞，獨立成為「索馬利蘭國」，然而至今在國際上並不被承認，沒有一個邦交國，聯合國不承認、美國也不承認，就連非洲團結組織（OAU）都不承認。

「可笑的是，民進黨政府費盡心思去設立的居然只是一個代表處，並不是建立正式的外交關係」，洪秀柱反問，這算是「承認」嗎？既然這麼了不起，為什麼不直接和索馬利蘭「相互承認」，然後「建交」呢？剛好這個沒建交、沒人承認的「國家」，對上了「台灣」這個從不被承認是「國家」的名稱，不知道外交部這樣做，是不是故意的？

▲▼台灣駐索馬利蘭代表處正式揭牌。（圖／翻攝自外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC（Taiwan）臉書）

台灣駐索馬利蘭代表處正式揭牌。（圖／翻攝自外交部臉書）

洪秀柱指出，不知道是什麼時候開始，「中華民國外交部」竟是為一個不被承認的「台灣外交」服務，這樣算不算瀆職呢？反而真正在國際上被15個國家承認的「中華民國」，卻被外交部認為是「贅字」，難怪蔡英文總統上任之後連續斷交7個邦交國，想必也是外交部努力「去除贅字」的成果。

洪秀柱強調，我們國家的名字「中華民國」，這四個「贅字」讓民進黨如此的「不酥胡」，但蔡英文總統已經執政5年了，在國會絕對過半的情況下，連民進黨立委提案要刪掉《兩岸人民關係條例》與《憲法增修條文》中的「國家統一前」幾個字都辦不到，最後甚至自行撤案；更遑論光明正大的把「中華民國」這四個贅字去除，結果淪落到去找不被國際承認的朋友取暖，還用這種偷雞摸狗、自欺欺人的手段讓支持者自嗨，這不是很可憐嗎？

▼外交部臉書貼文指沒有中華民國這個「贅字」遭國內各界非議。（圖／翻攝自外交部臉書）

▲▼外交部臉書貼文指我駐索馬利蘭代表處招牌沒有中華民國這個「贅字」遭國內各界非議。（圖／翻攝自Facebook／外交部）

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