小編發文索馬利蘭掛牌「沒贅字」　徐巧芯批外交部：中華民國是贅字嗎？





▲台灣駐索馬利蘭代表處正式揭牌。（圖／翻攝自外交部臉書，下同）

記者袁茵／台北報導

「台灣駐索馬利蘭共和國代表處」正式掛牌，外交部17日晚間於臉書分享消息，並在臉書上指出，「這塊牌子就寫台灣沒有多餘贅字 (酥胡~ 」，掀起國民黨的反彈。台北市議員徐巧芯18日痛批，外交部的官方臉書小編的意思是指「中華民國」是贅字？那民進黨全面執政的現況下，是否要發起修憲把「贅字」刪掉？

「外交部的官方臉書小編的意思是指『中華民國』是贅字？請問這能夠代表我國中央政府的想法嗎？」徐巧芯18日在臉書發文提到，如果政府認為除了台灣以外的稱呼都是贅字，那為何總統蔡英文在重要談話時要說「中華民國台灣」，包含贅字呢？

▲台北市議員徐巧芯。（資料圖／記者李毓康攝）

徐巧芯表示，那民進黨全面執政的現況下，是否要發起修憲，把「贅字」刪除？那麼我國身分證跟護照上的「贅字」，又什麼時候要拿掉呢？

徐巧芯提到，很為我國有任何的外交進展感到高興，但代表中華民國處理外交關係，卻說自己國家的名字是累贅，這篇外交部臉書非常不恰當。

另外，有網友認為「外交部臉書沒說贅字是哪幾個」，徐巧芯強調，如果是這樣，請外交部出來澄清，說明這篇文章的贅字指得是哪幾個字。畢竟牌子上沒寫幾個字，一般人讀起來的意思都是這樣，這並不是造謠。

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