趙立堅：美國越打壓華為　越證明這些中國企業成功

▲美國因資安疑慮限制華為。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

針對美國持續對華為等中國企業，進行技術封鎖、列入「實體清單」，中國大陸外交部發言人趙立堅18日強調，美方對華為等中國企業的打壓越歇斯底里，就越證明這些企業的成功，也越證明美方的虛偽和霸道。

趙立堅今天下午主持例行記者會，面對媒體提問美方對中國企業的打壓，他指出，美方所作所為徹底戳破了美方一貫標榜的、市場經濟和公平競爭原則的遮羞布，違反國際貿易規則，破壞全球產業鏈、供應鏈、價值鏈，這也必將損害美國國家利益和自身形象。

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

趙立堅還特意提到，美方指責華為威脅美國的國家安全，但事實證明，在過去30年裡，華為在全球170多個國家和地區建設了1500多個網絡，為228家全球500強企業提供了服務，服務全球超過30多億人口，沒有發生過一起類似斯諾登事件、維基解密的網絡安全事件，也沒有任何一個國家能拿出華為產品存在後門的證據。

他抨擊，美國才是這個地球上最大的、名副其實的黑客帝國，思科、蘋果等美國公司幾年前就已經承認其設備存在安全漏洞和後門，美國情報部門長期以來對包括盟友​​在內的外國政府、企業和個人實施無差別的竊密和監聽活動。

趙立堅說，「我們敦促美方立即糾正錯誤，停止污衊抹黑中國，停止打壓中國企業，中國政府將繼續採取必要措施，維護中國企業正當合法權益。」

另對於中國商務部今天公告稱，對原產於澳大利亞的進口葡萄酒產品，發起反傾銷立案調查，趙立堅說，這是一起正常的反傾銷調查立案。

他表示，經了解，中方主管部門今年7月6日收到了國內葡萄酒產業提交的反傾銷調查申請，經過依法審查，認為該申請符合法定條件，並於8月18日發起調查。中方主管部門將依法公平、公正地開展相關調查工作。

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