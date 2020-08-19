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彰化1居家檢疫無症狀少年確診　侯友宜：請全面普篩

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▲新北市長侯友宜主持市政會議。（圖／記者羅婉庭攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

彰化縣衛生局採檢無症狀者，意外發現十多歲自美返台少年確診新冠肺炎，卻遭衛福部政風處介入調查。新北市長侯友宜19日在防疫會議表示，若該個案居家檢疫結束後離開，帶著陽性到處趴趴走，會不會造成感染令人擔憂，仍呼籲中央全面篩檢。

侯友宜指出，彰化衛生局主動篩檢入境者，居家檢疫篩出個案，該個案8月入境沒有症狀，8月15日採檢卻出現陽性，令人想到到底有多少無症狀確診者，因為無篩檢而出去，是否造成零星感染、感染多少個人次。

侯友宜說，彰化衛生局篩檢出無症狀確診者，是中央律定範圍外的對象，是否成為破口，再次呼籲中央針對入境者要全面普篩，再加上居家檢疫、自主健康3層保護，彰化這件事就證明入境者沒有全面普篩，會讓國人害怕。

侯友宜表示，彰化衛生局主動做篩檢的行為，他可以理解肯定，也知道全面普篩很重要，若國內篩檢量能不足沒辦法篩檢，他可以理解，但有量能應該全面普篩，彰化有這個案，其他縣市沒做篩檢也有這可能性，建議中央要全面篩檢。

侯友宜表示，衛福部長陳時中日前稱有社區感染疑慮，他也認為社區感染有發生可能性，要回到阻絕於境外要求，且越來越嚴格，入境居家檢疫要嚴格執行，新北952間防疫旅館入住率8成9，若再加上預約數、商務旅客，新北會達到9成。

他說，台北市則用一般旅館防疫，非常擔心中央開放一般旅館進行居家檢疫，使否有一致嚴格標準，必須要分流、送餐、垃圾專門處理，這不能成為破口，中央應傳染定防制法，協調旅宿業者加入防疫。

此外，彰化衛生局對入境台灣居家檢疫第10天且無症狀者確突然檢驗，指揮官陳時中指示要政風調查。對此彰化藍綠立委都認為彰化縣衛生局謹慎小心並沒有錯，同樣為了防疫努力，中央出動政風調查地方是小題大作。

衛福部前健康署署長、也是抗SARS期間時任台北市衛生局局長的邱淑媞今在臉書轟「官場現形記」，讓主張不需篩檢的大官顏面無光，才會大動作調查。

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