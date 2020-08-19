彰化衛生局戳破防疫神話遭調查　蔡壁如嘆：重挫第一線人員的士氣

▲蔡壁如。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

台灣近期不斷傳出新冠肺炎病例，指揮官陳時中仍堅持入境不普篩遭在野黨罵翻，甚至還傳出彰化衛生局「採檢無症狀者確診」遭政風調查。對此，民眾黨立委蔡壁如批評，這根本是戳破了防疫神話後惱羞成怒，更是在台灣公衛界扇了一記大耳光，重挫防疫第一線的士氣！

蔡壁如表示，彰化縣衛生局積極配合台大公衛學院進行新冠肺炎的萬人血清抗體檢測，採取了積極檢疫的措施，篩出了境外移入的確診案例，也篩出了台灣防疫的漏洞，而中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，竟下令政風處調查彰化縣衛生局，指揮中心如此大的動作準備對地方衛生局展開調查，無疑是被戳破了防疫神話後惱羞成怒，更是在台灣公衛界扇了一記大耳光，重挫防疫第一線的士氣！

蔡壁如也提到，世界衛生組織表示，「年輕且無症狀的感染者」是觸發此時全球大流行的來源之一，而彰化縣衛生局以專業及世界公衛的角度，為我們國家發現所謂的「年輕且無症狀的感染者」的個案，如果其他每一個縣市都可以像彰化縣如此主動積極找出無症狀者，就可以堵住了此類型個案進一步的傳播，也才能讓疫情不至於擴散到社區。

蔡壁如質疑，難道沒有普篩就沒有確診？衛福部不用公共衛生的專業與角度，去和彰化縣衛生局討論針對「年輕且無症狀的感染者」做進一步的檢測以及防治，竟然對外宣稱要用政風單位去查彰化縣衛生局為什麼要去發現這個「年輕且無症狀的感染者」？

蔡壁如強調，世界各國都在為疫情的防堵做出努力，而台灣各界也正在為可能的下一波疫情衝擊做出準備，該檢疫就該檢測人民，不管有無症狀。請中央政府給予支持地方、強化地方防疫，請給彰化縣衛生局嘉獎，停止用政風行為迫害國家人才，更糟蹋了防疫第一線的苦心！海水退了，究竟誰沒有穿褲子，不可滅的神話，豈容你將他請下神壇！