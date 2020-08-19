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陸官方：三峽水庫將發生「建庫以來最大洪水」　來襲時間點曝

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▲▼三峽大壩。（圖／CFP）

▲三峽大壩。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸水利部網站披露，受強降雨影響，預計19、20日長江上游寸灘、三峽水庫入庫將分別出現每秒7萬4,000立方米左右的洪峰流量，均為1981年以來最大洪水，也是三峽建庫以來最大入庫洪水，預計三峽水庫入庫流量超過50000立方米每秒的持續時間將達5天。

水利部表示，會將適時調整三峽下泄流量，統籌減輕庫區和下游防洪壓力。

水利部指出，11至17日，長江上游嘉岷流域接連發生兩次強降雨，降雨集中、強度大、極端性強，累積雨量大於250毫米的籠罩面積為6.7萬平方公里，大於100毫米的籠罩面積為22.7萬平方公里，北川站過程累積雨量達946毫米，過程降雨量、雨區覆蓋範圍、單站最大雨量均超過了1981年上游特大洪水同期降雨過程。

受強降雨影響，長江上游金沙江石鼓江段、上游幹流朱沱至寸灘江段及岷江、沱江、嘉陵江、涪江幹支流等51條河流發生超警以上洪水，其中長江上游寸灘江段及岷江中下游、沱江、涪江、嘉陵江上游及支流白龍江等29條河流發生超保洪水，岷江幹流及支流青衣江、嘉陵江上游白龍江及支流白水江等9條河流發生超歷史洪水。

水利部指出，18日12時30分、17時30分，調度三峽水庫加大下泄至4萬6,000立方米每秒、4萬8,000立方米每秒，以減輕庫區防洪壓力，據分析估算，預計三峽水庫22日最高調洪水位165.5米。

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