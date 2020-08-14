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陸發布「長江4號洪水」警報　洪澇災戶已超過6300萬人

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▲▼三峽大壩。（圖／CFP）

▲三峽大壩。（圖／CFP）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸水利部長江水利委員會14日發布「長江2020年第4號洪水」，文中提到，「4號洪水」預計14日晚間在寸灘站洪峰流量58000立方公尺每秒左右，15日8時三峽水庫最大入庫流量在59000立方公尺每秒左右。

《央視新聞》報導，受強降雨影響，長江上游支流沱江、涪江發生超保洪水，岷江及乾流瀘州至寸灘江段發生超警洪水。長江上游乾流寸灘站流量8月14日5時漲至50900立方米每秒，根據《全國主要江河洪水編號規定》，達到洪水編號標準。

另，國新辦13日記者會上，大陸國家防汛抗旱總指揮部秘書長、應急管理部副部長兼水利部副部長周學文表示，今年洪澇災害造成6346萬人次受災，直接經濟損失1789.6億元，比前5年均值偏多12.7%和15.5%。因災死亡失蹤219人，倒塌房屋5.4萬間，比前5年均值分別減少54.8%和65.3%。

周學文指出，官方防總調撥23個批次1.34億元中央防汛搶險和救災物資，會同財政部下達中央救災資金20.85億元，支援11個省份搶險救災。

他補充，國家防總、應急部堅持統分結合、部門聯動，防救協同，及時提請中央軍委批准出動解放軍和武警部隊5.2萬餘人、民兵1.6萬餘人，協調社會應急力量1.1萬餘人參與搶險救災。‍

▲▼長江2020第4號洪水發布。（圖／翻攝中國網）

▲長江2020年第4號洪水。（圖／翻攝中國網）

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