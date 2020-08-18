四川「百年一遇洪水」　首發I級響應轉移7.3萬人

▲8月18日，青衣江雅安城區段出現100年一遇洪水。（圖／翻攝自人民日報）

記者陳政錄／綜合報導

受近月連續降雨影響，據四川省防汛抗旱指揮部通報，青衣江雅安城區段已出現100年一遇洪水，在包括，成都、德陽、綿陽、雅安、樂山、阿壩、涼山等市（州）大到暴雨持續下，四川省官方已於18日5時起，啟動史上首次的I級防汛應急響應。

據《人民日報》報導，目前四川省受災人數超過10萬人，目前已救助被困群眾3300餘人，疏散轉移受災群眾73000餘人。

▲四川盆地連日強降雨，多城市受到影響。（圖／翻攝四川日報）

四川省官方指出，自8月15日起，四川盆地西部、西北部出現新一輪強降雨天氣，成都、德陽、綿陽、雅安、樂山、阿壩、涼山等市（州）出現大暴雨，導致多地出現城市內澇、樹木倒塌、山體滑坡、路段塌方等情況，四川省多條高速公路受阻，雙流國際機場260餘架次航班延誤。

據了解，過去30天，四川盆地強降雨接連來襲，統計14日夜間和16日傍晚的強降雨，全省平均降水70.8毫米，其中降雨量50到00毫米的站點就達到634站，四川全省因降雨和地質災害導致高速公路阻斷6處、管制收費站8個，全省31條江河出現超警戒超保證水位。

四川省防汛抗旱指揮部18日表示，目前，青衣江雅安城區段已出現100年一遇洪水，預計整個青衣江流域將全面超過保證水位，大渡河下游、岷江下游也將出現全面超警超保洪水，防汛形勢十分嚴峻。

►「時間對我們來說完全沒用！」