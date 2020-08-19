長江「第5號洪水」淹過樂山大佛腳趾　四川啟動史上首次「Ⅰ級防汛」

▲「長江第5號」洪水淹沒樂山大佛腳趾。（圖／翻攝自大陸官媒《中國日報》）



記者林彥臣／綜合報導

長江中上游爆雨17日在四川一帶形成「第5號洪水」，洪水甚至淹沒樂山大佛腳趾，四川18日甚至啟動了「Ⅰ級防汛應急響應」，也是有紀錄以來的首次啟動，足以說明目前四川防汛形勢異常嚴峻，受強降雨影響，青衣江雅安城區段出現百年一遇洪水；青衣江夾江水文站18日7時測得超歷史最大洪水，且水位繼續上漲，已漫過著名的樂山大佛佛腳。預計整個青衣江流域將全面超過保證水位。對此大陸官媒《央視》也製圖解答，「Ⅰ級防汛應急響應」有多嚴重。

水利部「防洪抗旱減災」中心副主任楊昆解答指出，根據《四川省防汛抗旱應急預案》發生下列條件之一的事件時，將啟動「Ⅰ級防汛應急響應」。

▲央視製圖解答「Ⅰ級防汛應急響應」的啟動標準。（圖／翻攝自《央視》）



啟動情況包括，條件1，一條主要江河幹流發生洪峰，或洪量重現期大於100年一遇洪水；條件2，兩條主要江河幹流同時發生洪峰，或洪峰重現期大於50年、小於100年一遇洪水量；條件3，主要江河城區堤段發生潰決；條件4，大型水庫、重點中型水庫發生垮壩事件。

▲「長江第5號」洪水淹沒樂山大佛腳趾，這種情況相當罕見。（圖／翻攝自大陸官媒《中國日報》）



所謂的100年一遇洪水量，表示這一量級洪水量，平均每年出現的可能性為1%，而不是恰好每100年出現一次，青衣江雅安城區段，出現100年一遇的洪水，滿足了條件1，也就是100年一遇的洪水。

►347元買到Chloe香水！夢幻瓶身太迷人