防疫要戴那款？桃園議員質詢秀「口罩板」　11款只有3款有效用

▲謝美英議員質詢秀「口罩板」。（圖／謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

口罩有多款，要戴那一款才能做好防疫？新冠肺炎疫情爆發迄今，戴口罩成了全民必備。桃園市議會6日進行衛生局工作報告，市議員謝美英質詢衛生局長王文彥指出，最近接獲很多民眾詢問，口罩有：棉布、醫用、活性碳、N95…等，到底哪一種口罩才可以有效防止新冠肺炎？

謝美英於議堂出示11款口罩，她說，這些口罩不管是排隊買的、預購來的、朋友給的…，從不同管道拿到的口罩樣式簡直百百種。衛生局長王文彥表示，謝美英議員提供的「口罩板」做得很好，相當實用，上頭11款口罩，有3款針對防止新冠肺炎是有效的，他當場向謝議員借用這個展示板，做為未來衛生局教民眾識別口罩的宣導板。

謝美英指出，口罩有：棉布、醫用、活性碳、N95…等，大家搜尋資料，很多網站會教大家口罩的資訊，但我們如何讓一般民眾可以一眼識別口罩的類別，可能是現階段最重要的事，避免浪費資源，更可以減少戴錯口罩遭到感染的風險。

謝美英表示，除了醫療用口罩、N95口罩有管制，其它口罩在坊間可以透過流通購買，民眾如何辨識口罩是否有防護作用？網路上流傳有潑水法、盛水法、面紙紙巾吸附的方式來辨識口罩是否防病毒，這些口罩有的二層，有的三層，有的甚至四層，口罩有厚、有薄，厚、薄度對防潑水有沒有影響？光亮表面是否就有效果？

而從疫情指揮中心及媒體的報導，清明連假之後兩周可能有另一波疫情。就大家認知的這個狀況，我們最應該有效、正確使用的口罩是如何？在口罩對防疫相當重要下，民眾應該如何選用最適合的口罩？

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