採檢無症狀少年確診　彰化衛生局長被政風調查！藍綠委挺：認真防疫有錯嗎

▲彰化藍綠立委力挺彰化縣衛生局長葉彥伯。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

中央流行疫情指揮中心17日公布國內新增1名10多歲長住美國的本國籍少年在彰化居家檢疫期間並未出現症狀卻被採檢確診，不符合SOP，指揮官陳時中下令政風單位針對衛生局正式進行調查，對此彰化藍綠立委口徑一致，都說彰化縣為了防疫小心謹慎有錯嗎？那麼守護縣民的彰化縣衛生局長，為什麼要接受政風調查。

彰化縣長王惠美今天受訪時指出，完全力挺葉彥伯局長「勇於主動防疫、超專業判斷」，也說一切尊重中央的作法，靜候調查結果，強調會以縣民的健康為優先。

從首例白牌司機染疫死亡至近期的比利時工程師，彰化縣衛生局團隊從新冠肺炎自今過了將近200個日子，為了民眾的健康，不眠不休的為防疫努力，如今因為篩檢出一起從美返台少年確診「無症狀病例」確診，中央不僅沒有嘉勉，甚至啟動政風調查，引發國民不滿，這樣認真防疫的局長有錯嗎？

而立委黃秀芳也對中央要出動政風調查感到極度不解，台灣疫情控制的好，是所有防疫工作者付出的成果，防疫工作是公衛專業，需要審慎評估研討，立委陳素月也說，防疫雖以中央疫情指揮中心為主，但彰化主動採檢居家檢疫者確診也顯現出衛生局在防疫上的努力。

立委謝衣鳳對此還po文指出，非常震驚，並表示為什麼陳時中指揮官要政風調查並肩作戰的彰化縣衛生局長？所有台灣民眾在意的是，有多少入境無症狀的感染者？ 以及他們在社區有可能擴散的情況，「過去這段期間，我們不是一起並肩作戰嗎？ 」防疫指揮中心是不相信台灣人民的應變能力，或是不願意讓民眾有知的權利？真相是，這位10歲返台少年經採檢後，為無症狀確診者，「那麼守護縣民的彰化縣衛生局長，為什麼要接受政風調查？」

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