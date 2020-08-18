新型冠狀病毒「突變」…傳染性強化　專家卻說：可能是好事

▲新冠病毒變異越來越常見，專家認為有助於降低致命性。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

新冠肺炎疫情仍未見曙光，近期在歐洲、北美和亞洲發現病毒突變也越來越常見，例如近日馬來西亞也發現D614G變異毒株，恐怕讓病毒傳染力變得更強。新加坡國立大學傳染病專家則表示，病毒突變雖然增強了傳染力，但也降低了致命性，這或許是「好事」。

路透社報導，新加坡國立大學資深顧問、國際傳染病學會當選主席坦比亞（Paul Tambyah）表示，證據表明D614G變異毒株的擴散與死亡率下降趨勢呈現一致，意味著突變毒株的致命性較低。

坦比亞像路透社說，「病毒雖然傳染力更強，但也變得較不致命，這或許是件好事。」坦比亞補充說，大多數病毒變異的趨勢都是降低致命性，因為盡可能感染更多宿主，而非殺死宿主，才最符合病毒的利益。

馬來西亞衛生部總監諾希山（Noor Hisham）先前表示，發現D614G病毒株的傳染性增強了10倍，恐怕會影響疫苗效果。不過，新加坡科技研究局生物資訊研究所副執行主任莫拉爾-斯特羅（Sebastian Maurer-Stroh）表示，突變並不會改變人體免疫系統識別病毒的區塊，因此並不會降低潛在疫苗的效力。