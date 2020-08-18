　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

起床就衝萊爾富！「淡橙橘口罩」明早限量開搶　下一波牛仔3色曝光帥慘了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲萊潔全新三色。（圖／翻攝自Facebook／R&R 萊禮生醫）

▲萊潔再推出3款新色口罩。（圖／業者提供，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣正值後疫情時代，除了備足口罩防疫，許多民眾也相當在乎美觀。繼「玩色．蜜彩」系列後，萊潔再度推出3款新色醫療口罩，主打牛仔玫瑰粉、牛仔金屬藍和牛仔隕石黑，讓民眾能夠自由搭配，走出自己的風格，並散發出瀟灑隨性的強烈流行感。

萊潔繼推出「蜜粉黃、蜜光橘和雪花白」清新3色後，改走瀟灑隨性的丹寧風，業者將在9月同步販售帶有法式優雅風的牛仔玫瑰粉、俐落北歐風的牛仔金屬藍和叛逆街頭風的牛仔隕石黑，讓民眾能夠把口罩化為風格單品，成為通勤時的重要配件。

請繼續往下閱讀...

▲萊潔再推出3款新色口罩。（圖／業者提供）

▲萊潔再推出3款新色口罩。（圖／業者提供）

▲萊潔再推出3款新色口罩。（圖／業者提供）

萊潔醫療防護口罩「玩色．牛仔」系列與「玩色．蜜彩系列」共有6色，一盒50入裝，定價399元，將於9月起在各大超商上市，詳細消息將在粉專陸續公布。

此外，萊潔「玩色．炫彩」系列的淡橙橘口罩明（19）日將於萊爾富開放預購，首波限量1萬5千盒。此款口罩全台總量共有5萬盒，24日將開始在全台通路陸續上市，民眾可至全家、大樹藥局、丁丁藥局、佑全藥局、札幌藥妝、維康藥局的各大門市購買。

▲萊潔淡澄橘口罩。（圖／R&R萊禮生醫提供）

▲萊潔「淡橙橘」口罩將於明（19）日開放預購。（圖／業者提供，下同）

業者也向《ETtoday新聞雲》記者透露，24日將優先於花東地區的丁丁藥局首賣淡橙橘口罩，「讓他們感覺被重視」。

►►其他藥妝口罩販售資訊如下：

●屈臣氏實體門市

8月20日：中衛醫療口罩（軍綠迷彩／酷黑迷彩），1盒30片入。
8月21日：中衛醫療口罩（潮橘／月河藍／黑+軍綠），1袋5片入。

中衛口罩於指定門市販售，各門市將統一於上午10點30分發放號碼牌，11點準時開賣，部分營業時間為11點的門市，同樣比照辦理，每店共有60張號碼牌，每人限購1組（盒／袋）。

●特力屋

即日起將於「台北士林店、台北大安安和店、桃園南崁店、高雄左營店」共4間指定門市販售匠心醫療口罩，每會員限購1盒，可成人款與兒童款各一，但無法指定顏色，數量有限，售完為止。

●松果購物

「國家口罩隊」淨新醫療口罩1盒50入，售價最低635元起；順易利醫療級平面口罩，成人款1盒50入，售價最低630元起；淨新口罩撞色系列，限量可挑色，1盒50入，售價最低945元起。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
男星「消失台灣11年」片酬飆破2億！　凍齡帥樣曝光
水上樂園再爆猥褻！泳裝妹「下體被狂摳」　她淚崩：腦袋空白
愛奇藝下架專法來了！9/3正式上路　陸資影音平台禁來台
神明託夢「500萬才搬遷」　北市建商準備出大絕招拆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

幸運男買5張威力彩「中6碼」！樂天嗨喊奪貳獎　網笑翻：拿500萬分紅

寵妻男嘆老婆太會省！竟穿「車椅背墊」出門　網一看笑翻：名車配件很貴

黃斑病變「8成也有白內障」　醫解析「關鍵原因」：和光有關！

今年鬼「特凶」！命理師教「這1招」避邪：還可多發財

起床就衝萊爾富！「淡橙橘口罩」明早限量開搶　下一波牛仔3色曝光帥慘了

水上樂園再爆猥褻！泳裝妹「下體被狂摳」　她淚崩：腦袋空白

住台中一周！他驚為天人狂讚「超越高雄」...網嘆：只差捷運

草屯掩埋場堆5萬噸垃圾　環保署宣布投入6億移除打造景觀

快訊／下班小心！對流雨彈往北炸了　大雨特報擴大襲中彰投11縣市

北市盼增設「黃虛線」全天禁停但可臨停　交通部周四開會研議

《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」

《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

存3年讓亡夫進塔「14萬撿骨費」　75歲鳳梨嬤翻床墊淚：全被偷光

開車經公墓！路旁驚見白衣女子 赤腳＋對車招手...網嚇瘋：夭壽

《新說唱2020》giao哥、暴扣哥回歸　拿金項鍊衝上台...全場噓爆

遮車牌遭嗆「社會敗類」惱羞推人　熊貓外送員：不小心忘記拿下來

紅隊看衰小鬼玩遊戲：先付1000？　黃鴻升雪恥！3彈力球「7秒就進杯」

黃斑病變「8成也有白內障」　醫解析「關鍵原因」：和光有關！

今年鬼「特凶」！命理師教「這1招」避邪：還可多發財

起床就衝萊爾富！「淡橙橘口罩」明早限量開搶　下一波牛仔3色曝光帥慘了

水上樂園再爆猥褻！泳裝妹「下體被狂摳」　她淚崩：腦袋空白

住台中一周！他驚為天人狂讚「超越高雄」...網嘆：只差捷運

草屯掩埋場堆5萬噸垃圾　環保署宣布投入6億移除打造景觀

快訊／下班小心！對流雨彈往北炸了　大雨特報擴大襲中彰投11縣市

北市盼增設「黃虛線」全天禁停但可臨停　交通部周四開會研議

全台「5大區段徵收案」審議中　環團籲朝野政黨暫停爭議個案

溪邊玩水忽傳喊叫聲！他轉頭驚見「酒醉男屍」被撈起　傻眼：泡了3小時

中職／球不彈了！　明年比賽球係數及縫線再改變

多維TW／大陸也有個「台聯」：北京對台工作代言人

邀女性友人談心事竟「想跟你XX」　桃園男熊抱強吻下場曝光

集資中刮刮樂300萬頭獎夫婦竟吞掉　賠136萬換輕判定讞

安倍緊急就醫後「盛傳24日請辭」　暫定麻生太郎接任首相

安心亞忍痛包容男友劈腿　發現偷吃證據「假裝沒看到」

中職／悍將打線不一樣　洪總：張進德改打二棒很重要

晚上想和男友出遊！媽一看「約會地點」秒變臉　網：終結流言

羽球排名賽／王子維首戰混雙靠劉巧芸罩一波　直呼要練好發球

戰勝新冠肺炎有望！　新研究：人類有「強大免疫力」　

生活熱門新聞

騎士加完油！　她見對方行為怒吼：後面一群人在排隊啊

搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

好友被鄭捷砍死！「中山古天樂」從爛賭鬼變悍警

10多歲少年返台確診　重症醫揭2點不尋常

獨／正妹醫飄仙氣　猛男「狂生病」跪求電話

7號颱「無花果」生成　未來路徑曝

叫外送水餃「竟附一大包紅茶」真相笑噴

看準許可證！52家口罩商雙重認證買免驚

影／信義區街頭激戰！熊貓外送員交纏阿伯

即／熱低生成將變颱風　午後大雨猛灌

過來人還原30歲單身下班生活　網：太慘了

無花果颱風最快今生成！　午後大雷雨恐連下7天

為何有側柱？騎士曝「3解答」超貼心

和最強小三吃爭鮮！他狂吞5盤白飯...網喊母湯

更多熱門

相關新聞

教會再爆315人群聚感染！韓下令「禁止做禮拜」

教會再爆315人群聚感染！韓下令「禁止做禮拜」

南韓近日再度爆出教會群聚感染，其中最為嚴重的就是造成315名信徒染疫的「關愛第一教會（사랑제일교회）」，高達3400人被要求居家隔離。南韓當局18日因此緊急下令，自午夜起禁止首都圈內的禮拜活動與大型集會，此外KTV、夜店、自助餐廳等也必須暫時停業。另一方面，該教會牧師全光焄（전광훈）卻不甩政府禁令，不戴口罩參加集會遊行，甚至在17日爆出確診消息，引發外界撻伐，目前已遭當局提告。

疫苗出爐＝行情結束？分析師揭「股市最高點」時段

疫苗出爐＝行情結束？分析師揭「股市最高點」時段

美返台少年「無症狀被採檢」　彰化衛生局長10字回應

美返台少年「無症狀被採檢」　彰化衛生局長10字回應

小明陸生準時開學有望！傳近日將一步放寬境管

小明陸生準時開學有望！傳近日將一步放寬境管

影／資方悲觀看待基本工資調高　加上勞健保調漲「壓力大增」！

影／資方悲觀看待基本工資調高　加上勞健保調漲「壓力大增」！

關鍵字：

萊潔口罩牛仔丹寧蜜彩萊爾富丁丁花東地區醫療口罩新冠肺炎疫情

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

她「後座抱嬰」被檢舉開罰！崩潰：以後怎出門

YouTuber剝皮寮取材　拍應召女險遭毆

心碎撞擊影片曝　2歲女童輪下慘死

騎士加完油！　她見對方行為怒吼：後面一群人在排隊啊

分手小豬　周揚青突曬照：我老公

搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

歡歡燒炭亡6年！台中凶宅賣出去了

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝萌芽時間點

好友被鄭捷砍死！「中山古天樂」從爛賭鬼變悍警

帥氣暖男迷倒一堆女粉　爆紅Elias遭網友起底暗黑暴力史

10多歲少年返台確診　重症醫揭2點不尋常

獨／正妹醫飄仙氣　猛男「狂生病」跪求電話

高爾宣遭控家暴　傳頻遭廠商打槍

7號颱「無花果」生成　未來路徑曝

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」

《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」
《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面