起床就衝萊爾富！「淡橙橘口罩」明早限量開搶　下一波牛仔3色曝光帥慘了

▲萊潔再推出3款新色口罩。（圖／業者提供，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣正值後疫情時代，除了備足口罩防疫，許多民眾也相當在乎美觀。繼「玩色．蜜彩」系列後，萊潔再度推出3款新色醫療口罩，主打牛仔玫瑰粉、牛仔金屬藍和牛仔隕石黑，讓民眾能夠自由搭配，走出自己的風格，並散發出瀟灑隨性的強烈流行感。

萊潔繼推出「蜜粉黃、蜜光橘和雪花白」清新3色後，改走瀟灑隨性的丹寧風，業者將在9月同步販售帶有法式優雅風的牛仔玫瑰粉、俐落北歐風的牛仔金屬藍和叛逆街頭風的牛仔隕石黑，讓民眾能夠把口罩化為風格單品，成為通勤時的重要配件。

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萊潔醫療防護口罩「玩色．牛仔」系列與「玩色．蜜彩系列」共有6色，一盒50入裝，定價399元，將於9月起在各大超商上市，詳細消息將在粉專陸續公布。

此外，萊潔「玩色．炫彩」系列的淡橙橘口罩明（19）日將於萊爾富開放預購，首波限量1萬5千盒。此款口罩全台總量共有5萬盒，24日將開始在全台通路陸續上市，民眾可至全家、大樹藥局、丁丁藥局、佑全藥局、札幌藥妝、維康藥局的各大門市購買。

▲萊潔「淡橙橘」口罩將於明（19）日開放預購。（圖／業者提供，下同）

業者也向《ETtoday新聞雲》記者透露，24日將優先於花東地區的丁丁藥局首賣淡橙橘口罩，「讓他們感覺被重視」。

►►其他藥妝口罩販售資訊如下：



●屈臣氏實體門市

8月20日：中衛醫療口罩（軍綠迷彩／酷黑迷彩），1盒30片入。

8月21日：中衛醫療口罩（潮橘／月河藍／黑+軍綠），1袋5片入。

中衛口罩於指定門市販售，各門市將統一於上午10點30分發放號碼牌，11點準時開賣，部分營業時間為11點的門市，同樣比照辦理，每店共有60張號碼牌，每人限購1組（盒／袋）。

●特力屋

即日起將於「台北士林店、台北大安安和店、桃園南崁店、高雄左營店」共4間指定門市販售匠心醫療口罩，每會員限購1盒，可成人款與兒童款各一，但無法指定顏色，數量有限，售完為止。

●松果購物



「國家口罩隊」淨新醫療口罩1盒50入，售價最低635元起；順易利醫療級平面口罩，成人款1盒50入，售價最低630元起；淨新口罩撞色系列，限量可挑色，1盒50入，售價最低945元起。