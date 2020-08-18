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買新手機外拍驚見「鬼月專屬色」超應景　網驚呼：提早一天開門

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▲▼ROG Phone 3拍照驚見「詭異色澤」。（圖／翻攝自PTT）

▲網友用ROG Phone 3拍照驚見應景「詭異色澤」。（圖／翻攝自PTT）

記者王曉敏／綜合報導

華碩新一代電競手機ROG Phone 3已於上月底正式在台上市，搭載了高通最新的S865+ 5G行動平台，鏡頭也從上代的雙鏡頭提升至3鏡頭，不過卻有網友疑似買到「機王」，拍出來的照片竟自帶「鬼月專屬濾鏡」。由於明（19）日即是農曆七月鬼門開的日子，照片一PO網便有網友直呼「提早一天開門」。

網友在PTT發文指出，這次ROG Phone 3發表後興沖沖地自PChome預約，上週三收到新機相當開心，沒想到樂極生悲，帶出門拍照竟發現照片是綠色的，「瞬間覺得我是來到養鬼吃人電影現場，偏偏手機已經註冊了，我看退貨是沒戲了，明天要跑一趟皇家了。」（編按：華碩皇家俱樂部，提供商品維修等售後服務）

▲▼ROG Phone 3拍照驚見「詭異色澤」。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO表示，相機問題是在更新後才出現。（圖／翻攝自PTT）

原PO釋出的照片每張都有著詭異的「綠色色澤」，搭配原PO拍攝的廟宇等景物，加上時序將進入農曆七月，不免令人浮想連篇。有網友直呼「提早開門了」、「手機被附身了吧」、「哇勒，也太應景7月份鬼門」、「拿去廟裡拜一下吧」、「你有沒有看過某些恐怖電影，主角要靠相機發現靈異畫面才能觸發劇情...」。

有網友好奇是不是套了濾鏡，不過原PO說：「如果是惡意打這種文章華碩是可以告我的，我沒有必要如此。」也有網友疑惑，怎麼沒有試過拍照就註冊，對此原PO稱，前幾天是正常的，是今天更新後才出問題。

也有網友覺得照片好看，可以開發成「鬼月濾鏡」，「第二張拍得很好耶，鬼月攝影組需要你」、「讚喔！鬼片直接拍起來」。

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