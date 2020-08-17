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我駐索馬利蘭代表處「正式揭牌」　台灣國旗飄揚索國天空

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▲▼駐索國羅代表（左）及索國外交暨國際合作部部長穆雅辛（右）共同為我駐索代表處揭牌。（圖／外交部提供）

▲駐索國羅代表（左）及索國外交暨國際合作部部長穆雅辛（右）共同為我駐索代表處揭牌。（圖／外交部提供）

記者蔡文鈴／台北報導

我國駐索馬利蘭共和國代表處於8月17日正式開館，由我駐索馬利蘭代表羅震華及索馬利蘭外長穆雅辛（H.E.Yasin Hagi Mohamoud）共同主持揭牌儀式。外交部長吳釗燮也透過視訊致詞，並簽署台索合作協定。

在儀式開始前，現場播放總統蔡英文預錄祝賀影片，外交部長吳釗燮也以視訊連線方式致詞，另與穆雅辛外長同步簽署「中華民國（台灣）政府與索馬利蘭共和國政府技術合作協定」，正式開展台索兩國有利民生的合作計畫，彰顯台灣模式的合作精神。

索國外交部長穆雅辛親自揭牌表達歡迎之外，索國財政發展部長Saad Ali Shire、計畫與發展部長Hassan Mohamed Ali、中央銀行總裁及移民署長等約50名索國政要及國會議員出席，另外駐索國外交團人員也到場觀禮。

此外，索馬利蘭總統府秘書長比勒也在推特上分享我駐代表處成立影片，現場播放起台灣國歌，當地人員在駐處將台灣國旗緩緩升上空，在大家的掌聲中完成駐代表處成立儀式。

外交部長吳釗燮致詞時指出，自2009年起，台灣與索馬利蘭開啟在醫衛、教育及海事安全等領域的合作，代表處正式運作後，兩國合作必持續擴大與深化。誠如美國衛生部長阿札爾（Alex Azar II）日前訪台時稱讚「台灣在此艱困時刻實屬美國重要朋友」，台灣也將秉持這樣的信念與索馬利蘭往來，並持續與在非洲之角與理念相近夥伴進行合作，共同促進區域穩定及繁榮。

穆雅辛致詞強調，感謝台灣政府與人民對強化兩國關係所做出的貢獻與努力，索國政府祝賀駐索國台灣代表處正式揭牌運作，進一步強化兩國間政經合作。隨著非洲之角、紅海及亞丁灣地區的國際重要性俱增，目前是台索兩國在互利互惠基礎上強化雙邊經貿關係的最佳時刻；索馬利蘭與台灣共同篤信自由民主價值，未來將攜手向前邁進。

吳釗燮及穆雅辛在揭牌儀式後代表兩國政府以視訊方式，異地簽署「中華民國（台灣）政府與索馬利蘭共和國政府技術合作協定」。我國財團法人國際合作發展基金會將在索國設立「台灣駐索馬利蘭技術團」，持續深化互利共榮的台索夥伴關係。

▲▼索馬利蘭總統府秘書長比勒於推特分享我駐代表處成立影片。（圖／翻攝HornDiplomat推特）

▲索馬利蘭總統府秘書長比勒於推特分享我駐代表處成立影片。（圖／翻攝HornDiplomat推特）

▲▼外交部長吳釗燮完成簽約，正式啟動台索合作。（圖／外交部提供）

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