中國駐休士頓總領館全體人員返國！獲授予集體三等功　王毅赴機場迎接

▲駐休士頓總領事館的全體中方人員周日（16日）乘包機離開美國。（圖／翻攝自陸外交部網站）

記者鄭思楠／綜合報導

駐休士頓總領事館的全體中方人員周日（16日）乘包機離開美國，於週一（17日）晚抵達北京。大陸外交部在首都機場舉行迎接儀式，國務委員兼外交部長王毅出席並講話。外交部黨委書記齊玉則代表外交部黨委宣佈，授予駐休士頓總領事館集體三等功。

王毅在講話中稱，面對美方違反國際關係基本準則，要求關閉中國駐休士頓總領事館這一突發事件，總領事館全體人員臨危不亂，處變不驚，履行外交人員的職責，在極其困難甚至危險的環境下，堅決維護了國家的核心利益、國家和民族的尊嚴，以及中國駐外機構的正當權益，以實際行動表明中國駐休士頓總領事館是一個堅強、團結、有力的優秀集體。

「駐休士頓總領事館的這場風波表明，美國的反華勢力正在不擇手段破壞中美關係，處心積慮阻擋中國的發展，但這是逆歷史潮流而動，決不可能得逞，」他又指，堅信要對話不要對抗仍是兩國主流民意，中美關係歷經風雨後還會浴火重生。

▲王毅赴機場迎接駐休斯敦總領事館全體館員回國。（圖／翻攝自陸外交部網站）

王毅強調，面對百年未有之大變局和全球疫情的新挑戰，外交戰線全體必須做好迎接更大風險、經受更多考驗的準備。

當地時間8月16日，中國駐美國大使館官方帳號發佈推文稱，「駐休士頓領館的中方人員離開美國，祝福他們一路平安。」

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