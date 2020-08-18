　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

住台中一周！他驚為天人狂讚「超越高雄」...網嘆：只差捷運

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台中秋紅谷周邊房市配圖。秋紅谷,台中七期,豪宅,大樓,公園綠地。（圖／記者湯興漢攝）

▲網友住台中一個禮拜，就被當地的市容、交通和美食所折服。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者任珈萱／綜合報導

一名網友因為課業關係要到台中住一個月，不過他才在當地生活了一個禮拜就被收服，他發現台中不僅市容很漂亮，還有吃不完的美食，對生活便利度和環境都相當滿意，讓他忍不住驚呼「台中超越高雄了吧！」

這名網友在PTT發文表示，自己因為課業關係，所以到台中上課一個月，沒想到自己才在台中市區生活一個禮拜，就讓他感到「驚為天人」。原PO表示，他經過市政路、公益路及文心路時，沿路都是很漂亮的透天與大樓，每條馬路也都很大條，安全島上滿滿的行道樹也很賞心悅目，，讓他大讚「市容真的可以說無可挑剔」。

請繼續往下閱讀...

原PO也提到，交通上除了台灣大道的尖峰時間外，基本上都還算是有秩序，找車位也比台北方便，不像台北一樣難找；他還吃了很多當地熱門美食，像是肉蛋吐司、小次男咖喱、春丸餐包、屋馬燒肉及一笈壽司，表現也都在水準之上。

對於這一個禮拜的生活原PO相當滿意，深深覺得是一個適合居住的地方，而他也忍不住好奇詢問，「所以說台中已經超越高雄了嗎，還是高雄也已經更先進了？」

▲網友PTT問卦，台中有超越高雄嗎。（圖／翻攝自PTT）

▲網友也表示，台中很常塞車，周末吃飯整條公益路卡死。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出立刻引起熱議，網友紛紛在底下留言「 不是早就知道的事了」、「台中早就超越高雄了」、「第二大城阿～～～懷疑阿」、「台中美食確實好吃，餐飲競爭激烈」、「除了捷運其他根本沒輸過吧」、「台中跟原po有一樣的感覺，高雄就像一個風中殘燭的城市」。

不過也有不少網有表示，台中的路跟高雄比起來並沒有很大條，高雄城市規劃的完善多了，捷運已經把好幾個重點區都串起來了；另外，台中的車位其實不好找，房價也漲了不少。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
水上樂園再爆猥褻！泳裝妹「下體被狂摳」　她淚崩：腦袋空白
愛奇藝下架專法來了！9/3正式上路　陸資影音平台禁來台
神明託夢「500萬才搬遷」　北市建商準備出大絕招拆
金剛分手4個月交往小嫻　梁云菲「恢單爆鬼剃頭」說話了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

黃斑病變「8成也有白內障」　醫解析「關鍵原因」：和光有關！

今年鬼「特凶」！命理師教「這1招」避邪：還可多發財

起床就衝萊爾富！「淡橙橘口罩」明早限量開搶　下一波牛仔3色曝光帥慘了

水上樂園再爆猥褻！泳裝妹「下體被狂摳」　她淚崩：腦袋空白

住台中一周！他驚為天人狂讚「超越高雄」...網嘆：只差捷運

草屯掩埋場堆5萬噸垃圾　環保署宣布投入6億移除打造景觀

快訊／下班小心！對流雨彈往北炸了　大雨特報擴大襲中彰投11縣市

北市盼增設「黃虛線」全天禁停但可臨停　交通部周四開會研議

全台「5大區段徵收案」審議中　環團籲朝野政黨暫停爭議個案

溪邊玩水忽傳喊叫聲！他轉頭驚見「酒醉男屍」被撈起　傻眼：泡了3小時

《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」

《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

存3年讓亡夫進塔「14萬撿骨費」　75歲鳳梨嬤翻床墊淚：全被偷光

開車經公墓！路旁驚見白衣女子 赤腳＋對車招手...網嚇瘋：夭壽

《新說唱2020》giao哥、暴扣哥回歸　拿金項鍊衝上台...全場噓爆

遮車牌遭嗆「社會敗類」惱羞推人　熊貓外送員：不小心忘記拿下來

紅隊看衰小鬼玩遊戲：先付1000？　黃鴻升雪恥！3彈力球「7秒就進杯」

黃斑病變「8成也有白內障」　醫解析「關鍵原因」：和光有關！

今年鬼「特凶」！命理師教「這1招」避邪：還可多發財

起床就衝萊爾富！「淡橙橘口罩」明早限量開搶　下一波牛仔3色曝光帥慘了

水上樂園再爆猥褻！泳裝妹「下體被狂摳」　她淚崩：腦袋空白

住台中一周！他驚為天人狂讚「超越高雄」...網嘆：只差捷運

草屯掩埋場堆5萬噸垃圾　環保署宣布投入6億移除打造景觀

快訊／下班小心！對流雨彈往北炸了　大雨特報擴大襲中彰投11縣市

北市盼增設「黃虛線」全天禁停但可臨停　交通部周四開會研議

全台「5大區段徵收案」審議中　環團籲朝野政黨暫停爭議個案

溪邊玩水忽傳喊叫聲！他轉頭驚見「酒醉男屍」被撈起　傻眼：泡了3小時

集資中刮刮樂300萬頭獎夫婦竟吞掉　賠136萬換輕判定讞

安倍緊急就醫後「盛傳24日請辭」　暫定麻生太郎接任首相

安心亞忍痛包容男友劈腿　發現偷吃證據「假裝沒看到」

中職／悍將打線不一樣　洪總：張進德改打二棒很重要

晚上想和男友出遊！媽一看「約會地點」秒變臉　網：終結流言

羽球排名賽／王子維首戰混雙靠劉巧芸罩一波　直呼要練好發球

戰勝新冠肺炎有望！　新研究：人類有「強大免疫力」　

黃子軒二度搶金曲獎　甜謝老婆支持：為難妳了！

黃斑病變「8成也有白內障」　醫解析「關鍵原因」：和光有關！

太陽能族群點火！　業者指出影響下半季 3 大關鍵

生活熱門新聞

騎士加完油！　她見對方行為怒吼：後面一群人在排隊啊

搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

好友被鄭捷砍死！「中山古天樂」從爛賭鬼變悍警

10多歲少年返台確診　重症醫揭2點不尋常

獨／正妹醫飄仙氣　猛男「狂生病」跪求電話

7號颱「無花果」生成　未來路徑曝

叫外送水餃「竟附一大包紅茶」真相笑噴

看準許可證！52家口罩商雙重認證買免驚

影／信義區街頭激戰！熊貓外送員交纏阿伯

即／熱低生成將變颱風　午後大雨猛灌

過來人還原30歲單身下班生活　網：太慘了

無花果颱風最快今生成！　午後大雷雨恐連下7天

為何有側柱？騎士曝「3解答」超貼心

和最強小三吃爭鮮！他狂吞5盤白飯...網喊母湯

更多熱門

相關新聞

烤柳葉魚黏住鐵網！大師曝解法：敲就對了

烤柳葉魚黏住鐵網！大師曝解法：敲就對了

許多人都很喜歡吃燒烤，不過烤肉只要沒有隨時翻面，不但容易燒焦，食物還可能黏在烤肉架上。一名網友某天點了一份柳葉魚，但是烤到一半時，魚皮就緊緊黏在鐵架上了，如果硬翻面，恐怕造成危險，因此他就好奇，「（烤柳葉魚）要怎樣才不會黏？」貼文一出，也釣出不少大師紛紛留言解答。

高雄小貨車撞斷路燈　騎士慘摔...先落跑

高雄小貨車撞斷路燈　騎士慘摔...先落跑

騎車「沒兩段式」遭撞死！涉案駕駛獲無罪

騎車「沒兩段式」遭撞死！涉案駕駛獲無罪

屏科大碩士入山失聯5天　5組19人大搜尋

屏科大碩士入山失聯5天　5組19人大搜尋

六都「這都如果消失」無感　點名最多台南

六都「這都如果消失」無感　點名最多台南

關鍵字：

台中高雄捷運PTT

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

她「後座抱嬰」被檢舉開罰！崩潰：以後怎出門

YouTuber剝皮寮取材　拍應召女險遭毆

心碎撞擊影片曝　2歲女童輪下慘死

騎士加完油！　她見對方行為怒吼：後面一群人在排隊啊

分手小豬　周揚青突曬照：我老公

搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

歡歡燒炭亡6年！台中凶宅賣出去了

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝萌芽時間點

好友被鄭捷砍死！「中山古天樂」從爛賭鬼變悍警

帥氣暖男迷倒一堆女粉　爆紅Elias遭網友起底暗黑暴力史

10多歲少年返台確診　重症醫揭2點不尋常

獨／正妹醫飄仙氣　猛男「狂生病」跪求電話

高爾宣遭控家暴　傳頻遭廠商打槍

7號颱「無花果」生成　未來路徑曝

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」

《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」
《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面