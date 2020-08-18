住台中一周！他驚為天人狂讚「超越高雄」...網嘆：只差捷運

▲網友住台中一個禮拜，就被當地的市容、交通和美食所折服。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者任珈萱／綜合報導

一名網友因為課業關係要到台中住一個月，不過他才在當地生活了一個禮拜就被收服，他發現台中不僅市容很漂亮，還有吃不完的美食，對生活便利度和環境都相當滿意，讓他忍不住驚呼「台中超越高雄了吧！」

這名網友在PTT發文表示，自己因為課業關係，所以到台中上課一個月，沒想到自己才在台中市區生活一個禮拜，就讓他感到「驚為天人」。原PO表示，他經過市政路、公益路及文心路時，沿路都是很漂亮的透天與大樓，每條馬路也都很大條，安全島上滿滿的行道樹也很賞心悅目，，讓他大讚「市容真的可以說無可挑剔」。

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原PO也提到，交通上除了台灣大道的尖峰時間外，基本上都還算是有秩序，找車位也比台北方便，不像台北一樣難找；他還吃了很多當地熱門美食，像是肉蛋吐司、小次男咖喱、春丸餐包、屋馬燒肉及一笈壽司，表現也都在水準之上。

對於這一個禮拜的生活原PO相當滿意，深深覺得是一個適合居住的地方，而他也忍不住好奇詢問，「所以說台中已經超越高雄了嗎，還是高雄也已經更先進了？」

▲網友也表示，台中很常塞車，周末吃飯整條公益路卡死。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出立刻引起熱議，網友紛紛在底下留言「 不是早就知道的事了」、「台中早就超越高雄了」、「第二大城阿～～～懷疑阿」、「台中美食確實好吃，餐飲競爭激烈」、「除了捷運其他根本沒輸過吧」、「台中跟原po有一樣的感覺，高雄就像一個風中殘燭的城市」。

不過也有不少網有表示，台中的路跟高雄比起來並沒有很大條，高雄城市規劃的完善多了，捷運已經把好幾個重點區都串起來了；另外，台中的車位其實不好找，房價也漲了不少。