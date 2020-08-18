一烤就黏作伙！柳葉魚「緊貼鐵網」分不開　大師曝解法：敲就對了

▲很多民眾都熱愛吃燒烤。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都很喜歡吃燒烤，不過烤肉只要沒有隨時翻面，不但容易燒焦，食物還可能黏在烤肉架上。一名網友某天點了一份柳葉魚，但是烤到一半時，魚皮就緊緊黏在鐵架上了，如果硬翻面，恐怕造成危險，因此他就好奇，「（烤柳葉魚）要怎樣才不會黏？」貼文一出，也釣出不少大師紛紛留言解答。

一名網友在PTT的WomenTalk板上，以「柳葉魚怎麼烤才不會黏住」為題發文，他前幾天去燒烤店用餐時，特意點了一份柳葉魚來吃，不過才烤到一半，魚肉就全都黏在烤肉架上了，如果強硬翻面會很危險，但不翻面又會燒焦；因此他就詢問，「啊要怎樣才不會黏？有沒有烤柳葉魚大師要分享一下」。

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▲烤柳葉魚時，不妨敲敲鐵網。（圖／取自Pixabay）

貼文一出，不少網友都紛紛留言回應，「抹油」、「下面鋪錫（鋁）箔紙，再加一塊奶油」、「其實烤熟不會黏」、「火不要太大，然後烤魚不能急，等魚皮烤乾了，輕輕一撥就會脫離烤網了」、「火不能太大，熟了才能翻面」、「夾著把皮烘熟，或是翻滾到皮熟，就不會沾黏了」。

此外，還有柳葉魚大師共同現身指出，「要敲打網子」、「烤的時候適時敲網，熟的時候翻面反而不太會黏」、「烤的時候要敲，沒熟不能翻，熟了就不會黏網了」。