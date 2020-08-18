高雄小貨車飆速撞斷路燈「三連擊」　騎士「慢2秒」閃過死神...慘摔卻落跑

記者黃子倩／高雄報導

有網友在臉書上PO出一段影片，影片中一輛小貨車高速開過，先撞上路邊的路燈，路燈燈桿被撞斷，接著拉扯到一旁的樹枝，隨後路燈與樹枝都倒在慢車道上，後面一輛機車騎士連人帶車摔倒，但如果快個2、3秒，可就會遭燈桿擊中；至於小貨車就像完全不知道肇事一樣，往前繼續開，根據網友的PO文，這起車禍就發生在湖內區。

▲湖內區一輛小貨車撞斷路燈，導致後方騎士閃避不及跟著路倒。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲湖內區一輛小貨車撞斷路燈，導致後方騎士閃避不及跟著路倒。（圖／記者黃子倩翻攝）

消防隊指出，這起車禍發生在17日下午3點多，湖內區的和平路上，當時獲報趕到現場，只剩下小貨車駕駛一人，並沒有看到後頭撞上掉落物路倒的機車騎士，而41歲的小貨車許姓男駕駛肢體擦傷、意識清醒，經救護人員急救處置後送醫、人沒有大礙。

至於網友PO文寫到，這起車禍中「被肇事」的機車騎士事後跑了，是因為他本身有喝酒！對此，警方指出趕到時，發現有一輛裝載廢油的小貨車，車頭毀損、停放路旁，41歲的許姓駕駛手肘有擦挫傷，外觀無明顯較大傷勢，意識清楚並請求員警協助通報救護車到場，但機車騎士人已先行離去。

經檢視相關跡證後發現，小貨車因不明原因撞上路燈燈桿及路樹，隨後一路滑行至前方約400多公尺處才停下來，燈桿及散落的路樹碎片，則波及到後方一輛機車騎士，不過警方到達時，騎士已自行將車扶起離去，並未留在現場等候警方，而送往醫院救護的許姓貨車駕駛，經員警施以酒測後，酒測值超過法定標準值，全案肇事原因將送予交通大隊進行分析研判。

▲湖內區一輛小貨車撞斷路燈，導致後方騎士閃避不及跟著路倒。（圖／記者黃子倩翻攝）

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