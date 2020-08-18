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館長被健身工廠告！3度出庭不認罪　傳2證人皆回答「聽房東說」

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▲▼ 館長南下橋頭地院出庭 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲館長南下高雄出庭不忘買丹丹。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

網路紅人「館長」陳之漢遭到國內知名連鎖健身工廠提告毀謗罪，18日館長再度前往橋頭地院出庭，早上10點他還在臉書PO文提到「2020最帥的被告，一路向南出發高雄。」看起來態度輕鬆，不過他請來兩個證人，在庭上的說詞法皆是「我聽房東說的」，加上屋主本人請假未出庭，無法直接證明健身工廠有出兩倍價搶租。

▲館長陳之漢被健身工廠提告，南下高雄出庭 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲館長再次南下高雄橋頭地院出庭。（圖／ETtoday資料照）

健身工廠指出，法院這回有傳訊在台中的房屋仲介，澄清「健身工廠不曾有出價二倍」，也沒有「搶租」的行為，這也證明館長過去所做種種攻擊言論皆非事實。而館長的部分也請來兩位證人，其中一位是在台中簽約時的承租名義人，另一位則是在場的律師，但他們兩人都說健身工廠出價的事情，是聽屋主說的，但屋主在此次出庭時請假，因此他們的說法沒有辦法直接證明「健身工廠曾出兩倍價搶租」，要等下次屋主出庭才能再進行說明。

▲館長陳之漢被健身工廠提告，南下高雄出庭 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲館長再次南下高雄橋頭地院出庭。（圖／ETtoday資料照）

健身工廠表示，館長108年10月17日到109年2月18日間，9度透過網路直播方式，持續、重複、惡意編造故事妨害本公司商譽，造成本公司股東、員工、會員、社會大眾、乃至主管機關之誤解，健身工廠決定以四個訴訟案件，控告館長公然侮辱、加重誹謗罪行，並一併向館長求償新臺幣3,300萬元。另外，健身工廠也藉機會宣布，未來法院判決的賠償金，將全部用來捐助台灣基層校園運動選手，扶持基層校園運動選手可以快樂學習、成長。

健身工廠的委任律師楊譜諺表示，館長18日第三次出庭依舊否認犯罪，「他認為他只是單純的評論，並沒有妨害名譽，也沒有惡意」但光就之前館長曾經公開說過，健身工廠是「借殼上市」的公司，還有提到在台中以兩倍租金「搶租」的行為，不僅說法片面，還沒有事實根據。

▲館長陳之漢被健身工廠提告，南下高雄出庭 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲館長再次南下高雄橋頭地院出庭。（圖／ETtoday資料照）

根據了解，雙方未來還要針對此案第四次出庭，但第四次出庭的時間尚未公布，因此健身工廠與館長之間的訴訟恐怕短時間內難以落幕。

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