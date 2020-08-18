屏科大碩士「採標本」失聯5天　搜救大隊出動5組19人搜尋路線曝光

▲失聯的朱姓研究生。（圖／ETtoday資料照）

記者黃子倩／高雄報導

屏東科技大學一名剛畢業的朱姓研究生13日獨自前往高雄溪南山採集昆蟲標本，卻不明原因失聯，最新的消息是，搜救時間邁入第5天，但失聯的朱姓男子依舊搜尋未果，18日上午7點10分消防局派出第四梯次人員前往，分為5組繼續搜尋中。

▲18日搜救人員兵分五路搜尋失聯的朱姓研究生。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據警消的了解，溪南山海拔2650公尺，朱姓男子大約在2000公尺處失聯，不過因為近幾日天候不佳，出動直昇機陸空搜尋，至今仍無所獲。網友、山友近日在多個臉書發文，盼眾人協尋剛從屏科大植物醫學系碩班畢業的朱同學，內容提到，他13日到高雄石山林道溪南山活動，採集標本，原訂當晚與同學在特生中心集合下山，怎麼想得到晚間8點多，仍不見他的人，等了一晚還是沒有他的消息，隔天（14日）立刻請警消協助搜尋。

▲18日搜救人員兵分五路搜尋失聯的朱姓研究生。（圖／記者黃子倩翻攝）

高雄市消防局第六大隊組長郭沐龍表示，今天共派出5組人搜尋，其中三組路線是從溪南山前鋒往西，搜索寶來溪河床河谷，另外一組搜尋森林遊樂區到溪南山前鋒，最後一組則是針對特山中山到貨櫃屋附近的小路搜尋，組長指出，雖然最後一組人的路線前幾天已經有搜尋過，但路上很多小路，這回將針對未搜尋過的區域深入尋找。

據了解，朱姓男子13日早上9點多上山前，在六龜加油，預計9點55分進入雲山管制站，後來11點多，特生中心有人目擊他的機車抵達。當日下午1點多，朱男進入溪南山三叉路口，曾與另一位採集人相遇；下午4點在約海拔2000公尺被最後目擊，從此下落不明。

▲朱姓研究生失聯前騎車經過的身影。（圖／ETtoday資料照）

家屬擔心，朱男僅著輕裝備上山，也未帶食物，手機現在可能已經沒電，盼第一時間提供最後目擊情報的山友再次出面，詳細敘述當天下午4點多的狀況。

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