駐休士頓總領館「中方人員離開美國」　中國駐美國大使館發推：一路平安！

美國國務院7月突然宣佈,限令中國大陸駐休士頓總領事館72小時離境,大陸外交部隨後也會還以顏色,要求美國駐成都領事館從大陸撤出。當地時間8月16日,中國駐美國大使館官方帳號發佈推文稱,「駐休士頓領館的中方人員離開美國,祝福他們一路平安。」

推文寫道,「十分遺憾看到我們駐休斯頓總領館的同事離開美國,我們將會永遠記住他們為了彌合分歧、加強中美關係所作的貢獻,我們將會繼續推進他們與諸多出色的美國朋友們建立起來的友誼。一路平安!」

美國在7月21日突然下達通知,要求中國駐休士頓總領事館3天內關閉,以保護美國人民知識產權和個人訊息。中國今(24)日通知美國駐華使館,中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可,並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。

美國近日對中動作頻頻,先前才因2中國駭客應受中國政府背後協助,鎖定2019新型冠狀病毒(COVID-19)的病毒及疫苗研究,竊取美、英等國智慧財產,而將2人逮捕,現在更對官方開鍘。

川普此後在白宮記者會上針對此事簡短表示,當國務院下令關閉中國駐休士頓領事館以後,這個舉措之後會一直在他的選擇清單上,有可能會再關閉更多領事館。

It’s disappointing to see our colleagues of the Houston consulate leave the US. We’ll always remember their contribution to bridging differences and strengthening #ChinaUS ties. We’ll carry forward the friendship they’ve built with so many amazing American friends. Safe Journey! pic.twitter.com/xw7OXkZ4uG