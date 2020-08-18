男童積木卡鼻孔　醫生也找不到！2年後…用力聞一下「杯子蛋糕」竟掉出　

▲積木卡在男童鼻子裡2年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張方瑀／編譯

紐西蘭一名7歲男童在2年前將一小塊「樂高積木」塞進鼻子裡，當時他的父母緊張地帶著他到醫院，結果醫生卻找不到任何東西。沒想到2年後，這名男童用力地聞了一下杯子蛋糕，卻突然感到鼻孔一陣刺痛，用力擤鼻子後，這塊消失2年的積木竟然掉了出來，讓他的父母直呼，「該把這塊積木送去博物館了。」

根據《每日郵報》、《衛報》報導，住在紐西蘭南島但尼丁（Dunedin）的安瓦爾（Sameer Anwar）在2018年時，將樂高積木塞入自己的鼻子裡，他的父親說，「他突然跟我們說，他把一塊小樂高積木塞進鼻子，我們努力想把它拿出來，卻完全找不到。」

隨後，父母立刻帶安瓦爾到醫院去，結果醫生也什麼都找不到，只告訴他們，也許這塊積木根本沒有被放進鼻子裡面，或者是已經順著食道進入胃中。由於安瓦爾沒有出現任何不適感，所以父母很快就忘記了這件事。

結果16日晚上，安瓦爾準備吃杯子蛋糕前，先用力地聞了一下，沒想到他的鼻子開始劇痛；一開始他的母親還以為是不小心吸到麵包屑，於是幫他擤了擤鼻子，突然一塊黑色的樂高從鼻子裡掉了出來，上面還布滿了黴菌。

安瓦爾還開心地說，「媽媽我找到樂高了！你跟我說他不在鼻子裡面，但它就是在裡面！」安瓦爾的父親則開玩笑地對太太說，「我們應該把這塊樂高捐給博物館。」

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