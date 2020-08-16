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台南學甲動保園區鑽探遭自救會抗議 市府：鑽探為可行性評估之重要項目非興建

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▲台南市政府預定於學甲區第六公墓設立動物保護教育園區，16日派員前往鑽探，遭自救會強烈抗議，市府回應鑽探為可行性評估之重要項目非動工興建。（圖／翻攝自臉書台南學甲人，下同）

▲台南市政府預定於學甲區第六公墓設立動物保護教育園區，16日派員前往鑽探，遭自救會強烈抗議。（圖／翻攝自臉書台南學甲人，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府預定於學甲區第六公墓設立動物保護教育園區，引發地方居民強烈反彈，7月31日自救會赴市府陳抗，副市長趙卿惠接下陳情書，表示市府暫緩設立學甲動物保護教育園區，但市府16日派員前往鑽探，遭自救會強烈抗議，痛批「市府誠信破產」，市府回應鑽探為可行性評估之重要項目非動工興建。

▲台南市政府預定於學甲區第六公墓設立動物保護教育園區，16日派員前往鑽探，遭自救會強烈抗議，市府回應鑽探為可行性評估之重要項目非動工興建。（圖／翻攝自臉書台南學甲人，下同）▲台南市政府預定於學甲區第六公墓設立動物保護教育園區，16日派員前往鑽探，遭自救會強烈抗議，市府回應鑽探為可行性評估之重要項目非動工興建。（圖／翻攝自臉書台南學甲人，下同）

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「學甲人反對設置動物保護教育園區自救會」會長謝金雀表示，14日上午7時接獲里民告知，指市府派人前往第六公墓，要進行鑽探作業，她馬上廣播並通知里民與自救會成員到現場，謝金雀指出，現場早已派駐警力，隨著居民集結，警方也陸續增派警力，甚至連路口都圍堵，不讓居民通行及進入，最後停止鑽探。16日清晨4時，學甲分局加上其他分局支援大批警力，先至第六公墓戒護，市府相關單位人員、包商及重機具重回現場，優勢警力將自救會成員及居民隔離，開始進行鑽探作業，引起自救會不滿，痛批「市府誠信破產」。

▲台南市政府預定於學甲區第六公墓設立動物保護教育園區，16日派員前往鑽探，遭自救會強烈抗議，市府回應鑽探為可行性評估之重要項目非動工興建。（圖／翻攝自臉書台南學甲人，下同）

▲台南市政府回應鑽探為可行性評估之重要項目非動工興建。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市農業局動保處指出，該處規劃於已遷葬之學甲第六公墓設立動物保護敎育園區，本案規劃理念獲得中央支持並補助200萬元前置規劃費，多方聽取地方多元意見，可行性評估是釐清民眾問題的重要關鍵，部分鄉親提出「不反對動物保護教育園區，僅是對設置地點有意見」，更可見可行性評估必要性，透過鑽探作業才能有所結論跟鄉親報告，部分民眾的誤解、阻擋實不需要。

▲台南市政府預定於學甲區第六公墓設立動物保護教育園區，16日派員前往鑽探，遭自救會強烈抗議，市府回應鑽探為可行性評估之重要項目非動工興建。（圖／翻攝自臉書台南學甲人，下同）
農業局強調，鑽探工作是可行性評估中的一項重要環節，藉由鑽探3個點位，能依現地實際地質狀況及地下水位，合理判斷與評估後續工程之可行性，同時也釐清民眾的問題，絕對不是代表要開始興建工程，16日鑽探符合預定時間。因應農業局的需求，警方也部署警力協助，有部分不了解的民眾前來關切，經警方勸導後，都已陸續離開，並於今日順利完成鑽探工作。

農業局表示，目前動保教育園區尚在可行性評估階段，並未發包執行工程，詳盡的工址調查及地質鑽探才能使可行性評估結果完備，本案鑽探3孔，總計鑽探深度80公尺，取樣28组，將進行土壤物理試驗，以分析基地土壤參數，作為基地地質評估，探討建築物及構造物的基礎形式，也可了解地下水文研擬基地防洪策略，作為基礎建設之重要參考，此為必要的前置規劃作業，要確實經科學評估驗證後才會開始動工建設，請鄉親們理性看待。

學甲動保教育園區是為顧及在地居民安全與活絡地方，園區功能將務實規劃並保證會優先收容學甲區遊蕩犬隻，讓犬隻傷人的憾事不再發生。讓學甲鄉親出入安全、環境改善、帶動經濟發展，為溪北打造亮點建設。另市府為持續改善學甲當地排水與道路，亦投入與爭取經費達10億元以上以積極改善在地水利與用路，將對學甲持續投入經費帶動大環境改善。

▲台南市政府預定於學甲區第六公墓設立動物保護教育園區，16日派員前往鑽探，遭自救會強烈抗議，市府回應鑽探為可行性評估之重要項目非動工興建。（圖／翻攝自臉書台南學甲人，下同）
農業局表示全案規劃過程與結果公開透明，本案多方聽取地方多元意見及充份溝通，也有贊成的民眾要求市府盡快加速完成可行性評估，以提供鄉親理性討論的事實。民眾不同的意見，農業局會廣納評估與依法行政，相關規劃資訊公開透明，完備後將召開正式公開說明會與在地居民妥適說明，並尊重民眾對本案之建議，以求園區規劃盡善並取得共識。

▲台南市政府預定於學甲區第六公墓設立動物保護教育園區，16日派員前往鑽探，遭自救會強烈抗議，市府回應鑽探為可行性評估之重要項目非動工興建。（圖／翻攝自臉書台南學甲人，下同）

▲台南市長黃偉哲進希望大家心平氣和的來帶這個問題。

台南市長黃偉哲指出，一些反對的朋友說，他們不反對動保園區，只是反對設置在某些特定的場所，可是現在不是要設置，只是要鑽探可行性，做地質鑽探而已。所以他真的覺得說，既然不反對設置，應該在各可行的地方進行鑽探，尋求一個可行的地方，可是他們連鑽探都不讓人家鑽探，他覺得是雙重標準。

黃偉哲強調，市府願意心平氣和坐下來討論流浪動物的問題，願意討論地方設置的問題，但是如果一昧的反對，而且用不實的消息散佈，他覺得對市府而言是有點遺憾。

黃偉哲進一步說明設立學甲動保園區的理由，因學甲去年發生流浪狗追女童，導致一個無辜的生命喪失的問題，所以可見流浪狗的問題在那邊是滿嚴重的；他已經承諾，如果將來是設置在那邊，只收容學甲的狗，不收容外地的狗，所以是解決學甲的流浪狗問題，那如果是這樣，中央又肯補助經費的話，又可以創造一個動物保護教育園區的話，它不只是收容所，還有教育的意義，在新竹、高雄都有設置同樣的園區，那他就不知道反對的，一會兒說什麼工程被人家包了，一會兒又說什麼祖靈的問題，他覺得還是希望大家心平氣和的來帶這個問題。

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