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台南永康1家幼兒園被爆長期違法　市府：派員儘速查明

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▲台南市永康區1家知名私立幼兒園，遭多名離職員工爆料指控長期違反勞基法及相關教育法規，市府表示將派員儘速查明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康區1家知名私立幼兒園，遭多名離職員工爆料指控長期違反勞基法及相關教育法規，市府表示將派員儘速查明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區1家知名私立幼兒園，遭多名離職員工爆料指控，該幼兒園長期違反勞基法及相關教育法規，包括超收費用、作假帳、出勤記錄造假、讓不具教保員資格的工作人員帶班、員工加班不給加班費等，市府表示將派員儘速查明。

▲台南市永康區1家知名私立幼兒園，遭多名離職員工爆料指控長期違反勞基法及相關教育法規，市府表示將派員儘速查明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據離職員工舉報指出，該幼兒園給家長的收費單，與給教育局的收費資料是不同版本，園方給教育局的那份「假資料」，是因應讓教育局稽核用的。此外，上下班都是打卡，但每個月下旬，園方會拿出一張出勤表，要求每一位員工填寫「正常的」上、下班的時間，例如正常下班時間是下午5時30分，園方要求寫下班時間為下午5時30分至下午5時40分之間，不能寫超過5時40分；但實際下班時間都超過下午6時多，只要有相關單位稽查，園方就叫員工將打卡鐘及卡片收起來，拿出造假的「出勤表」，供稽查人員檢查。

▲台南市永康區1家知名私立幼兒園，遭多名離職員工爆料指控長期違反勞基法及相關教育法規，市府表示將派員儘速查明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

不但出勤記錄造假，離職員工指控，園方加班費也不給員工，平常若延後下班，園方會說：「是員工能力不好、工作效率太差，才導致延後下班，不算是加班」。園方舉辦特殊活動，如畢業典禮、音樂會或班親會，才會發給員工「幾百元」的獎金，也不是加班費。

離職員工還指控說，園方不給薪資明細，員工要知道薪資明細，只能從園方以電腦螢幕顯示看到，且不得拍照；薪資採部分匯款、部分現金，匯款的部分就是符合勞基法基本工資的金額，超過基本工資的部分就是給現金，所以園方並未依員工實際領得的薪資去投勞保。

▲台南市永康區1家知名私立幼兒園，遭多名離職員工爆料指控長期違反勞基法及相關教育法規，市府表示將派員儘速查明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

離職員工還指控，園方會強迫教保員做份外的、不屬於教保服務的工作，甚至在颱風期間，市府宣布停班停課，園方竟要求員工冒著風雨到園所清理積水。此外，不具教保員資格的行政人員，竟被指派擔任助理教保員，還變成帶班導師，教育局稽查時，園方會請這位行政人員躲起來，讓合格教保員來頂替，惟該違規情事

離職員工說，該幼兒園執行長曾在員工教育訓練時表示，當時開幼稚園，都要塞錢給議員，不這麼做，就會遭議員刁難，該幼兒園執行長也常暗示，他與市府相關單位及民代的關係很好。

台南市勞工局局長王鑫基則表示，將依舉報人相關舉報資料，通報相關單位儘速派員前往稽查，如查證屬實將依法查處。

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