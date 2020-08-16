想起不如意隨機捅人…她臟器外露「手指剩皮連著」！台南女感覺刺不深再補1刀

▲林女想起人生中不如意的事情，竟隨機刺殺女華僑，最後在住處落網。（資料圖／記者林悅翻攝）

記者戴若涵／台南報導

台南市南區大同路二段2019年2月間發生一起刺殺事件！一名從美國返台探親的林姓女華僑外出買晚餐，卻遭另名林姓女子持水果刀猛刺，當場肚破腸流，手指也因阻擋對方遭砍斷只剩一層皮連著，畫面相當驚悚。事後林女表示，自己是想到過往不如意的事情，才會出手傷人。法院判她有期徒刑7年6月，還要賠償女華僑137萬餘元。

判決指出，林女2019年2月22日傍晚將水果刀裝入隨身包包後騎車外出，將車輛停放在台南市南區大同路二段482巷內，接著沿著大同路二段行走，沒想到她一時想起人生中的不如意事，見到女華僑落單，竟然掏出水果刀朝對方腹部猛力刺擊，瞬間鮮血湧出。

女華僑因為突然遭到攻擊，趕緊伸出雙手阻擋，右手食指遭截斷、左手也有穿刺傷，腹部受有穿刺傷併肝臟撕裂傷、胃穿孔等傷害。所幸當時有一名路人上前協助止血，並報警處理，將身受重傷的女華僑送醫救治，人緊急接受輸血及手術後才保住一命。至於犯案後逃跑的林女則是在家中被警方逮捕。

▲林女犯案後隨即逃逸，身影全被監視器拍下。（資料圖／記者林悅翻攝）

林女到案後供稱，自己沒有想要殺人，辯稱「與女華僑沒有仇怨，只是想要傷害女華僑而已」，而且女華僑當時還能跟路人代為通知母親，顯然她的傷勢並不會立即死亡。

但台南地方法院勘驗路人證詞發現，女華僑當時左腹部已內臟外露，且案發現場地面及女華僑的衣物上都沾有大量血跡，送醫時也已經失去意識，足以認定當時女華僑遭刺傷後，已經大量出血、喪失意識，若沒有及時輸血、手術，將會因大量失血而死亡。

刑事部分，法院勘驗林女在偵查時的供述發現，她曾說，她是一時情緒失控，「因為感覺第一刀刺得不深，所以又朝腹部刺第二刀」，認定她是有殺人的犯意，依照殺人未遂罪判林女有期徒刑7年6月；民事部分，女華僑向林女求償醫藥、看護、精神撫慰金等共837萬7600元，法院判賠137萬7600元。

▲林女持水果刀捅女華僑，「第一刀感覺不深」再捅第2刀。（資料圖／記者林悅翻攝）

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